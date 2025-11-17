ODLAZI IZ VIJEĆA Meštrović (DOMiNO) je na zadnjoj sjednici govorio o medicinski potpomognutoj oplodnji. Više neće biti gradski vijećnik, a mi smo ga nazvali. Evo što nam je rekao…

U splitskom Gradskom vijeću uskoro će doći do još jedne kadrovske promjene, treće po redu koja se odvija između HSP-a i stranke DOMiNO. Kako doznaje Dalmacija Danas, gradski vijećnik Lovro Meštrović napušta splitski parlament, a još uvijek nije poznato tko će biti njegova zamjena. U stranci DOMiNO ističu kako će odluku donijeti u dogovoru s koalicijskim partnerima. Prema neslužbenim informacijama, novi vijećnik mogao bi postati Aris Zlodre, predsjednik splitske organizacije stranke DOMiNO, koji je već ranije obnašao dužnost gradskog vijećnika u vrijeme mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

"Meštrović zbog osobnih razloga napušta vijeće"

Ipak, Zlodre za naš portal naglašava da konačna odluka još nije donesena. "Istina je, u dogovoru s koalicijskim partnerima ćemo odlučiti koga će stranka staviti u Gradsko vijeće Grada Splita. Još nije sigurno i nije poznato hoću li to biti ja ili netko drugi, a Lovro Meštrović zbog osobnih razloga napušta vijeće", poručio je Zlodre.

Podsjetimo, Meštrović je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita došao u veliki fokos javnosti. Naime, on se u ime stranaka Dom i nacionalno okupljanje te Hrvatske stranke prava osvrnuo na važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat, naglašavajući kako je studeni mjesec posvećen obilježavanju najvećih tragedija novije hrvatske povijesti.

"Vjerujem da ćemo svi iskazati poštovanje i pijetet prema žrtvama Vukovara i Škabrnje, ali i svim drugim mjestima koja su podnijela žrtvu u Domovinskom ratu. Uvijek trebamo isticati svoju povijest, kulturu, tradiciju i domoljubne vrijednosti te ih ne smijemo prepustiti zaboravu", poručio je Meštrović. Podsjetio je da su njegove stranke još u predizborno vrijeme zagovarale izgradnju Muzeja Domovinskog rata, što je potom u svoj program uvrstio i gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Izgradnja muzeja nije samo trajni podsjetnik na Domovinski rat i žrtvu naših sugrađana, već i jamac da buduće generacije znaju što je bilo", naglasio je Meštrović. Pozvao se i na riječi Ante Starčevića: "Narod koji zaboravi svoju prošlost, slijep ide u budućnost."

Posebno je izdvojio dvojicu heroja Domovinskog rata — Marka Babića i Gorana Kliškića — istaknuvši njihovu hrabrost i žrtvu. Još 2017. godine Hrvatska udruga Benedikt pokrenula je inicijativu za imenovanje ulice po Marku Babiću, no prijedlog nikada nije realiziran. Meštrović drži da je imenovanje ulice po Goranu Kliškiću "više nego zaslužna gesta" koja bi izazvala ponos cijele zajednice.

Gradonačelnik Šuta odgovorio je kako bi realizacija muzeja mogla uskoro krenuti, dok će o imenima ulica odluku donijeti nadležna gradska tijela.

Izjava o MPO izavala veliku raspravu u javnosti

No, u svom posljednjem nastupu u vijećnici u Gradskom vijeću Grada Splita, Meštrović je izazvao veliku buru. Tijekom rasprave o rebalansu proračuna, posebno se usprotivio stavci kojom se osigurava 2,5 milijuna eura za medicinski potpomognutu oplodnju (MPO).

Meštrović je istaknuo da vlast ne bi trebala ulaziti u bioetička pitanja: "Smatram da se ni Grad ni država ne bi trebali miješati u bioetička pitanja. Predstavljamo građane Splita, a znamo da je velika većina njih, oko 80 posto, katoličke vjeroispovijesti."

Odluku o financiranju MPO-a nazvao je moralno neprihvatljivom: "Iako se nastoji pomoći nastanku jednog života, pritom se manipulira drugim životima – zametcima – od kojih mnogi na kraju budu uništeni. Učinit ću sve da se ta stavka više nikada ne nađe u proračunu."

Na njegove izjave reagirao je niz vijećnika, među kojima i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji je poručio kako iza te stavke stoje stvarne ljudske sudbine. "Kad prošetate Rivom, postoji mogućnost da sretnete dijete rođeno zahvaljujući toj gradskoj potpori. To je jedna od najljepših priča ovog mandata", rekao je Ivošević.

Oštro je kritizirao Meštrovićevu retoriku prema katoličkim obiteljima koje su koristile MPO: "Stigmatizirati ih na ovakav način, to je doista strašno. Možda vi to ne izgovarate sa zlom namjerom, ali ti ljudi će ovo čuti."

"Mene na ovom pitanju podržava i više ljudi nego što je glasovalo za mene"

Lovro Meštrović u razgovoru za Dalmaciju Danas potvrđuje da je odluka o napuštanju vijeća njegova osobna odluka, barem zasad. Osvrnuo se i na svoj istup o MPO-u, kao i na iznenađujuću odluku da ne podrži Šutin rebalans, unatoč tome što njegov glas nije bio presudan.

"Glasajući protiv rebalansa proračuna na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, učinio sam to zbog stavke o potpomognutoj oplodnji pod naslovom demografskih mjera koju je unijela bivša vlast na čelu s gosp. Puljkom, a sadašnja na čelu s gosp. Šutom, nažalost, samo prepisala. Učinio sam to pozivajući se, s punim pravom, na katolicizam kako onih birača koji su nama dali povjerenje, tako i ostalih katolika, građana grada Splita. Iako možda ne dijeli svaki katolik moj politički stav vezano uz rečeno etičko pitanje, nesumnjivo ga dijele mnogi katolici te je u tom smislu legitimitet kojim sam iskazao politički stav protiv potpomognute oplodnje znatno veći nego što to predstavlja samo broj onih birača koji su na izborima nama dali povjerenje. Pa i oni katolici koji možda trenutno ne dijele moj stav zasigurno bi ga mnogi od njih promijenili kad bi im se objasnilo o čemu se radi, a još kad bi to učinile osobe od autoriteta u vjeri i moralu, odnosno katolički svećenici i biskupi. S punim se pravom, dakle, kao gradski vijećnik imam pozivati na katolicizam u pitanjima u kojima katolički nauk jasno razdvaja ono što je etički dopušteno od onoga što nije. Ili skraćeno, kao gradski vijećnik predstavljam sve one koji podržavaju moje stavove i politiku, a među njima je više od 80 posto katolika. Prema tome, kao odgovoran političar imam obvezu uzeti u obzir katolički nauk o bilo kojem pitanju, a posebno o strogo etičkim pitanjima, jer je poznato da se katolik definira po vjeri i moralu. Dakle, ne samo vjeri, nego upravo i moralu. Kad u državi ne bi bio nijedan katolik i kad bih se pozivao na katolicizam građana, onda bi to očito bio problem, ali ovako, dok ih ima više od 80 posto, a što potvrđuje i Zavod za statistiku, s punim se pravom pozivam na katolicizam građana i birača. A što je to katoličko, o tome pravorijek može dati samo vrhovni autoritet u Katoličkoj Crkvi. To je crkveno učiteljstvo na čelu s papom. Taj nauk prenose biskupi, svećenici i upoznati laici. On se nalazi u crkvenim dokumentima te je posebno sažet u Katekizmu Katoličke Crkve, a u pitanju takozvane potpomognute oplodnje upravo je onakav kakav sam ga naznačio na Gradskom vijeću. Katolički moral itekako se može racionalno i naravnim razlozima objasniti i argumentirati te ni u kojem slučaju ne spada u domenu vjere koju ne treba dokazivati. S ponosom ću isticati da sam političar katolik i da ni za milimetar neću odstupiti od katoličkog nauka u svom političkom djelovanju, posebno u izričitim etičkim pitanjima, a u svemu ostalom ću se truditi da svaka odluka bude što više katolička", kazao je Meštrović za Dalmaciju Danas.

Nadodajmo na kraju da će unutar koalicije HSP-a i DOMiNO-a ovo biti treća promjena. Prvo je Lovro Meštrović zamijenio Marija Popovića iz HSP-a, a sada će, nakon 7. sjednice netko zamijeniti Meštrovića.