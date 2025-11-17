KOMENTARI POD POVEĆALOM Rebalans blokiran, novi ustroj izglasan, Hotel Zagreb na čekanju: Tko zapravo upravlja Splitom?

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" svaki tjedan odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i okolici, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

Na posljednjoj sjednici splitskog Gradskog vijeća ponovno su se otvorile oštre političke podjele oko dviju ključnih tema — rebalansa proračuna za 2025. godinu te novog ustroja gradske uprave. Dok je prijedlog nove organizacije gradskih odjela dobio potrebnu većinu, rebalans je pao, potaknuvši razmjenu optužbi između HDZ-a i Centra o odgovornosti za financijski nered i političko nadmudrivanje. Istovremeno, ponovno je aktualizirana i sudbina Hotela Zagreb, čija bi prenamjena u dom za starije, poručuju vijećnici, trebala biti prioritet koji nadilazi stranačke rovove.

Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske političare: Josipa Gojaka, gradskog vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita, Anitu Birimišu, nezavisnu gradsku vijećnicu s liste Centra te Ivanu Runjić, gradsku vijećnicu iz redova HDZ-a.

Josip Gojak, gradski vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Na sjednici Gradskog vijeća raspravljalo se o dvije ključne točke: rebalansu proračuna za 2025. godinu i Odluci o novom ustroju upravnih tijela Grada Splita. Dok je novi ustroj gradskih službi dobio većinsku potporu, rebalans proračuna, nažalost, nije prošao. Vijećnici Centra pokušali su skrenuti raspravu iznoseći teze o navodnim "prijetnjama" ili "zastrašivanju javnosti". Time su, zapravo, samo pokušali prikriti vlastitu odgovornost i loše planiranje proračuna koji je upravo njihova većina donijela u prošlom sazivu Gradskog vijeća, na prijedlog bivšeg gradonačelnika Puljka. Činjenica je da su se tijekom ove godine podmirivale obveze koje uopće nisu bile predviđene tim proračunom. Razlog tome bio je što su toliko bili uvjereni u vlastitu pobjedu na izborima da su mislili kako im može proći apsolutno sve, a da će to naknadno "krpati". Posljedica takvog pristupa je nered u financijama i brojni "kosturi" u ormaru, a nenaplata potraživanja prema Brodosplitu samo je jedan od eklatantnih primjera. Što se tiče ustroja upravnih tijela Grada Splita, koji su ostavili iza sebe, praksa je pokazala da je bio neefikasan i nekvalitetan. Novi ustroj, koji je na posljednjoj sjednici izglasan, povećava broj upravnih odjela i službi isključivo s ciljem efikasnijeg i kvalitetnijeg funkcioniranja gradske administracije. Uvjeren sam da će građani vrlo brzo osjetiti pozitivne učinke ovakve organizacije rada. Posebno bih izdvojio formiranje novog Upravnog odjela za promet, što jasno ukazuje na to da je poboljšanje prometne infrastrukture jedan od najviših prioriteta ove gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom. Što se tiče darovanja Hotela Zagreb Gradu Splitu i njegove prenamjene u dom za starije osobe, naš je stav od početka jasan. Još prošlog mjeseca podržali smo zaključak Gradskog vijeća kojim se od nadležnih tijela traži pokretanje postupka prenamjene i prijenosa vlasništva ili upravljanja tim objektom u svrhu izgradnje doma za starije. Zaključci su poslani Vladi i ostalim nadležnim institucijama te sada svi čekamo njihov odgovor. Istovremeno, želim pohvaliti gradonačelnika jer je paralelno pokrenuo projektiranje doma za starije na Pazdigradu. Jedna lokacija sigurno nije dovoljna za potrebe naših starijih sugrađana, stoga vjerujem da ćemo u konačnici realizirati oba projekta.

Anita Birimiša, nezavisna vijećnica s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Rebalans nisam podržala jer smatram da se gradske financije moraju voditi odgovorno, uz jasne i argumentirane prijedloge, a ne kroz pritiske i dnevno-političke predstave. Ovih se dana može čuti raznih dramatičnih poruka, ali Split ne treba političke performanse ni uvjetovanja. Split treba ozbiljna rješenja. A što se tiče samog Hotela Zagreb, činjenice su jednostavne: darovnica je nešto što se trebalo dogoditi davno. To nije nova ideja, to nije ničija genijalnost, nego nužan potez kojim bi država napokon ispravila dugogodišnji propust prema Splitu. Ako Vlada RH napokon pokaže dobru volju i prepusti imovinu Gradu Splitu, to će biti dobro za građane. Ostat ću realna i reći da do sada takvu dobru volju nismo vidjeli. Upravo zato važno je naglasiti ono bitno: Hotel Zagreb treba postati dom za starije. Taj projekt apsolutno podržavam, jer zaštita starijih sugrađana mora biti iznad svake politike i svake osobne promocije. Svi dobro znamo da je izgradnja domova za starije u nadležnosti Splitsko-dalmatinske županije i vrijeme je da Županija preuzme odgovornost te u suradnji s Gradom odradi svoj dio posla. Ako se Vlada, Županija i Grad konačno usklade, Hotel Zagreb može postati primjer kako se državna imovina stavlja u službu građana i javnog interesa, a ne u službu političkih performansa. Split to zaslužuje — i više od toga.

Ivana Runjić, gradska vijećnica iz redova HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Hotel Zagreb: Grad Split je poduzeo sve potrebne pravne korake kako bi se procedura preuzimanja pokrenula. Na redu je Vlada RH, koja će obraditi zahtjev i postupiti temeljem važećih zakona i pravilnika. Naglašavam da je taj prijedlog jednoglasno usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

Rebalans: To je bila prilika stranci Centar da ispravi pogreške koje je počinila. Prijedlog nije usvojen, što zapravo prikazuje njihov odnos prema Gradu Splitu. Sve što je predloženo, oni će odbiti, bez obzira na sadržaj. To je čist primjer politikanstva, pa makar i na štetu građana i funkcioniranja grada.

Ustroj: Predstavlja novo viđenje vodstva grada od strane gradonačelnika. Svaka nova gradska vlast ima pravo birati suradnike i način organizacije grada, pa tako i sadašnja. Novi ustroj povećava broj upravnih odjela s 9 na 15, čime se rasterećuju postojeći odjeli. S takvim funkcionalnim i učinkovitim ustrojem napokon se očekuje rješavanje ključnih gradskih projekata, kao što su prometnice, priuštivi stanovi i slično.

