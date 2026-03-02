Mario Lolić odgovorio na ispriku sa Šina

- Kolega Ivane, hvala ti, isprika uopće nije bila potrebna. Mi ćemo raditi na dobrim susjedskim odnosima. To je uvijek tako i bilo između Šina i Žrnovnice - napisao je Mario Lolić, splitski gradski vijećnik i predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica nastavno na tekst naslovljen "Isprika Žrnovčanima", koji potpisuje Ivan Knežević, predsjednik Gradskog kotara Šine, u kojem je upućen isprika predsjedniku Mjesnog odbora Žrnovnica Mariju Loliću i stanovnicima Žrnovnice.

Podsjetimo, Knežević navodi da se isprika šalje "u ime Vijeća gradskog kotara Šine kao i u ime građana Šina", a povod su, kako piše, postupci bivše predsjednice kotara Marine Kovačević.

"Ispričavam se kolegi Mariju Loliću…"

Knežević u tekstu ističe da se obraća "u svoje osobno ime kao i u ime Vijeća gradskog kotara Šine te u ime građana Šina", navodeći da se ispričava zbog "maltretiranja koje naši dragi susjedi Žrnovčani trpe" od strane Marine Kovačević.

U nastavku poručuje da je Kovačević, dok je bila predsjednica kotara Šine, bila usmjerena na "svašta osim svoj kotar", te da je, kako navodi, zbog toga i "izgubila tu funkciju".