Mario Lolić odgovorio na ispriku sa Šina

- Kolega Ivane, hvala ti, isprika uopće nije bila potrebna. Mi ćemo raditi na dobrim susjedskim odnosima. To je uvijek tako i bilo između Šina i Žrnovnice - napisao je Mario Lolić, splitski gradski vijećnik i predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica nastavno na tekst naslovljen "Isprika Žrnovčanima", koji potpisuje Ivan Knežević, predsjednik Gradskog kotara Šine, u kojem je upućen isprika predsjedniku Mjesnog odbora Žrnovnica Mariju Loliću i stanovnicima Žrnovnice.
Podsjetimo, Knežević navodi da se isprika šalje "u ime Vijeća gradskog kotara Šine kao i u ime građana Šina", a povod su, kako piše, postupci bivše predsjednice kotara Marine Kovačević.
"Ispričavam se kolegi Mariju Loliću…"
Knežević u tekstu ističe da se obraća "u svoje osobno ime kao i u ime Vijeća gradskog kotara Šine te u ime građana Šina", navodeći da se ispričava zbog "maltretiranja koje naši dragi susjedi Žrnovčani trpe" od strane Marine Kovačević.
U nastavku poručuje da je Kovačević, dok je bila predsjednica kotara Šine, bila usmjerena na "svašta osim svoj kotar", te da je, kako navodi, zbog toga i "izgubila tu funkciju".
Lolić: "Predstavnici Mjesnog odbora Žrnovnica nisu pozvani na predstavljanje projekta"
