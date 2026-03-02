Kovačević na udaru predsjednika Šina! "Maltretira Žrnovčane", stigla i javna isprika prvom čovjeku Žrnovnice: "Isprika kolegi Loliću…"

U tekstu naslovljenom "Isprika Žrnovčanima", koji potpisuje Ivan Knežević, predsjednik Gradskog kotara Šine, upućena je isprika predsjedniku Mjesnog odbora Žrnovnica Mariju Loliću i stanovnicima Žrnovnice. Knežević navodi da se isprika šalje "u ime Vijeća gradskog kotara Šine kao i u ime građana Šina", a povod su, kako piše, postupci bivše predsjednice kotara Marine Kovačević.

"Ispričavam se kolegi Mariju Loliću…"

Knežević u tekstu ističe da se obraća "u svoje osobno ime kao i u ime Vijeća gradskog kotara Šine te u ime građana Šina", navodeći da se ispričava zbog "maltretiranja koje naši dragi susjedi Žrnovčani trpe" od strane Marine Kovačević.

U nastavku poručuje da je Kovačević, dok je bila predsjednica kotara Šine, bila usmjerena na "svašta osim svoj kotar", te da je, kako navodi, zbog toga i "izgubila tu funkciju".

Optužbe na račun bivše predsjednice kotara

U dokumentu se dalje navodi da je njezino "konstantno zadiranje u problematiku i planove drugih kotareva (u ovom slučaju Žrnovnice) nezabilježeno u međukotarskim odnosima". Autor tekst opisuje kao "političko lešinarenje" koje se, prema njegovim riječima, "već ozbiljno pretvorilo u putujući cirkus od kotara do kotara".

Knežević se osvrće i na njezine javne istupe oko drugih gradskih područja, navodeći da je "nedavno u Kotaru Split 3, u ulici Matice Hrvatske, kako ističe, govorila da nema nogostupa", uz dodatak da "u svome kotaru nije izgradila ni metar nogostupa".

"Split je naš" i "fantomske udruge"

U tekstu se problematizira i njezino istupanje kroz, kako se navodi, "navodne fantomske dvočlane tzv. građanske inicijative" pod nazivom "Split je naš". Autor tvrdi da ta inicijativa "zapravo ne predstavlja nikoga", odnosno "ni Vijeće kotara Šine, ni građane Šina, ni građane Splita".

Navodi se i da se "na tjednoj bazi" pojavljuje u javnosti te da "parazitira na već javno iznesenim planovima i idejama", uz ocjenu da pritom stvara dojam "kao da u gradu i oko grada nitko ništa neće napraviti, a da to ne bude njena ideja".

Kao primjer odnosa prema temi, u tekstu se navodi da je zamjenica predsjednika MO Žrnovnica Tanja Soldo "ironično odgovorila" prijedlogom da se, "po sistemu reciprociteta", na Šinama izgradi "reciklažno dvorište za otpad budućih stanovnika novoizgrađenog kvarta na Koresnici".

Knežević u zaključku izražava nadu da su i građani Šina svjesni "štetnih posljedica koje svojim političkim glavinjanjem može prouzročiti Marina Kovačević".

P.S.: "Starosjedioci Šina zapravo Žrnovčani"

U post scriptumu se navodi da šira javnost, kako stoji u dokumentu, vjerojatno ne zna da su "starosjedioci Šina zapravo Žrnovčani", koji su na zemljištima na Šinama "odavno izgradili obiteljske kuće".