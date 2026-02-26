Close Menu

Bačić stiže u Žrnovnicu, najavit će izgradnju 1.140 stanova na padinama Mosora? Kovačević (Šine) održala presicu: "Žrnovnica je nerazvijena"

Stanovnici ne žele "geto" iznad svojih glava. U petak u 15:15 lokaciju obilazi ministar Branko Bačić s predstavnicima APN-a

Projekt Korešnica 2 i najava izgradnje 1140 stanova za priuštivo stanovanje ponovno su u središtu javnosti. Konferencija za medije građanske inicijative Split je naš!, održana na samoj lokaciji, otvorila je stare prijepore o stanogradnji, ulozi države, ali i infrastrukturnim ograničenjima na istočnom dijelu Splita.

Na presici su govorili Marina Kovačević i Mate Buljubašić, koji su pozdravili uključivanje Vlade Republike Hrvatske u projekt, ocjenjujući ga nužnim iskorakom u rješavanju stambenog pitanja.

Govoreći o projektu, Marina Kovačević, inače nedavno smijenjena predsjednica Gradskog kotara Šine, naglasila je da Split već desetljećima bilježi negativne demografske trendove, upozoravajući na kontinuirano iseljavanje i, kako navodi, izostanak sustavne stambene politike.

– Ugodno smo iznenađeni činjenicom da Vlada Republike Hrvatske preuzima stambenu izgradnju za priuštivo stanovanje u Splitu jer gradske vlasti to već godinama sustavno ignoriraju. Ovih 15 hektara državnog zemljišta na Korešnici namijenjenih za stanove za priuštivo stanovanje je jako dobra vijest za sve splitske podstanare – poručila je Kovačević.

Posebno je naglasila da Split, prema njezinim riječima, desetljećima gubi stanovništvo.

– Split je zahvaljujući lokalnim političarima u 30 godina izgubio više od 30.000 stanovnika – ustvrdila je.

"Žrnovčani su odabrali ostati u Splitu"

Osvrnula se potom na infrastrukturu u Žrnovnici.

– Žrnovčani godinama čekaju ozbiljna infrastrukturna ulaganja, a ne projekte koji se svode na kozmetičke zahvate poput pituravanja zidova i murala. Razumijem zabrinutost dijela mještana jer je logično da se pitaju može li postojeća infrastruktura, uključujući školu, izdržati dolazak velikog broja novih stanovnika.

Ti strahovi su legitimni i upravo zato je nužno otvoriti ozbiljan dijalog sa strukom te zabrinutost pretočiti u jasne, konkretne zahtjeve. Pritom ne treba zanemariti činjenicu da je Žrnovnica svih ovih godina ostala u sastavu Splita i da se njezini stanovnici identificiraju kao Splićani. Dok su se Podstrana, Solin, Kaštela i Klis administrativno odvajali, Žrnovnica je ostala – i, nažalost, u tom razdoblju infrastrukturno zaostala.

To nije kritika Žrnovčana, nego kontinuiteta gradskih politika. Mještani nisu krivi što danas s nepovjerenjem gledaju na velike projekte. Nakon dugogodišnjih iskustava s Banovinom, sasvim je razumljivo da se pitaju što novi zahvati znače za njihove ionako ograničene infrastrukturne kapacitete.

Mate Buljubašić podsjetio je na dugu povijest ideje o gradnji stanova na Korešnici, ističući da argument o preskupoj infrastrukturi danas više ne stoji.

– Tada su me uvjeravali da je ovdje skuplja infrastruktura od stana, što bi donekle i stajalo, ali danas to više nije slučaj. Upravo ovdje gdje stojimo proći će i voda i struja i telefon i sve živo. Prema tome, ovdje će i bor imati kanalizaciju, a ne samo stan – rekao je Buljubašić.

Mate Buljubašić

Naglasio je i potrebu stvaranja alternative privatnom tržištu nekretnina.

– Ne može jedan grad biti bez alternative… neka postoji nešto što će biti između ove stambene izgradnje i privatne – dodao je.

Jedna od tema koja je izazvala posebnu pozornost odnosi se na sadržaje predviđene UPU-a. Kovačević je upozorila da na Korešnici nije predviđena škola, iako je riječ o naselju koje bi, prema procjenama, privuklo velik broj mladih obitelji.

– Ono što je jako bitno, s obzirom na to da se radi o stanovima za mlade obitelji, jest da za otprilike te tri tisuće, daj Bože, nove djece bude škola na Korešnici. To je nešto što je prvo i osnovno – istaknula je.

Soldić pisala Kovačević: Vaši javni nastupi ne smiju biti u suprotnosti s odlukama tijela VMO Žrnovnica

Na presicu je reagirala dopredsjednica VMO Žrnovnica Tanja Soldić, koja je u opsežnom priopćenju koje je uputila Marini Kovačević upozorila na infrastrukturne i proceduralne aspekte projekta.

Žrnovnica na nogama, traži se obustava gradnje zgrada na padinama Mosora i preispitivanje zakonitosti odluke: "Grad Split je iznio netočne informacije"

U nastavku pročitajte njeno reagiranje:

"Obaviješteni smo da danas imate namjeru sazvati press konferenciju vezano za projekt Korešnica 2, bez saznanja legitimnih predstavnika kotara MO Žrnovnica i pozivom za prisustvovanjem.

Iako poštujemo pravo svih građana i političkih aktera na javni nastup, želimo naglasiti da vijećnik drugog kotara nema mandat niti zakonsku ovlast predstavljati naš kotar niti koristiti njegov prostor za promidžbu ili utjecaj ili projekata s obzirom na to da ste predstavnici kotara Sine, a ne Žrnovnice. Takve aktivnosti mogu dovesti do zabune javnosti, stvaranja dojma u službene podrške kotara ili i manipuliranja građana glede realnog stanja u kotaru, unatoč tomu što ste predstavnici inicijative „Split je naš“.

Vaši javni nastupi ne smiju biti u suprotnosti s odlukama tijela VMO Žrnovnica te suprotni dokumentaciji s kojom raspolažemo.

Vaše djelovanje na posljednjoj konferenciji, s obzirom na to da postoji dokument u kojem se priznaje neuvjetnost ulica (tj. infrastrukture), jest djelovanje suprotno legitimnoj dokumentaciji između Grada i MO Žrnovnica, a što ukazuje na ozbiljna ograničenja prometne infrastrukture i neadekvatne pristupne ceste.

Također, u Gradu je kroz javno savjetovanje priložena dokumentacija u kojoj je 2023., a danas aktualni građevinski uvjeti, upozorio da nisu poštivane smjernice Ocjenjivačkog suda u UP-u, te smo kao MO podnijeli Zahtjev nadležnom Ministarstvu za preispitivanje odluke i stopiranje projekta.

Moramo napomenuti da izjave suprotne dokumentaciji predstavljaju ugrožavanje interesa mjesne samouprave ako se nastupa kao da predstavljaju službeni stav koji nije u domeni akta kotara.

Smatramo da javni nastupi prelaze granice objektivnog informiranja te poprimaju obilježja promotivnog zagovaranja projekta, pri čemu ste zadnji put iznijeli tvrdnje koje nisu u skladu sa službenim podacima o prometnoj uvjetovanosti lokacije.

Podsjećamo kako su raniji javni istupi vezani uz isti projekt izazvali značajnu uznemirenost među stanovnicima Žrnovnice, upravo zbog iznošenja nepotpunih informacija i stvaranja dojma da su ključni infrastrukturni problemi već riješeni, iako za to ne postoje službene potvrde.

Smatramo problematičnim kada javni nastupi poprimaju obilježja promotivnog zagovora projekta, umjesto objektivnog informiranja javnosti o svim relevantnim okolnostima, uključujući sigurnosne i prometne izazove na koje mještani kontinuirano upozoravaju, a o čemu ćemo obavijestiti Grad Split te tražiti reakciju u slučaju da se isto ponovi.

Naglašavamo da građani ne osporavaju razvoj prostora kao takav, već zahtijevaju da se odluke donose na temelju potpunih i točnih informacija, uz poštivanje sigurnosti, prometnih uvjeta i stvarnih kapaciteta postojećeg područja.

Slijedom navedenog Vas pozivamo da odgodite press konferenciju sazvanu dana 26.2.2026. bez prisustva legitimnih predstavnika kotara.

Pozivamo Vas na javnu presicu zajedno s članovima Vijeća i svim građanima Žrnovnice, a o točnom datumu ćete biti obaviješteni pismenim putem. Zajedničkim otvaranjem o stvarnom stanju prometne infrastrukture ćemo doprinijeti transparentnom postupku u kojem će interes lokalne zajednice imati jednaku težinu kao i investicijski planovi", stoji u pismu.

Lolić: Kao prašina u vjetru

Vrlo izravan bio je i komentar predsjednika MO Žrnovnica Marijo Lolić.

„Marina Kovačević i mišljenje njene građanske inicijative o bilo čemu o Žrnovnici bitno je kao prašina u vjetru. I zato molim moje sumještane da se ne uzrujavaju i da joj ne daju na pozornosti jer to je ono što takve ljude hrani.“

Dodao je da Žrnovnica ima legitimno izabrane predstavnike.

Mario Lolić

„Žrnovnica ima svoje legitimno izabrane predstavnike koji su jedinstveni u obrani interesa svojih mještana.“

Bačić stiže u društvu šefa APN-a

U međuvremenu je potvrđeno da će potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, u društvu državnog tajnika Tonči Glavinić i ravnatelja APN-a Dragan Hristov, obići lokaciju Korešnica.

Najavljen je obilazak područja predviđenog za novu državnu stanogradnju, nakon čega slijede izjave za medije.

Projekt Korešnica 2 tako ostaje jedna od najosjetljivijih urbanističkih tema u Splitu, u kojoj se isprepliću pitanja razvoja grada, infrastrukture, stanovanja i odnosa između gradske vlasti i lokalne zajednice.

BURNO U ŽRNOVNICI NA SKUPU GRAĐANA Stigli Puljak, Ivošević, Pauk... Najava POS-a s 4.000 stanovnika Žrnovčanima upalila alarm: "Neće biti gradnje bez infrastrukture"

Split želi iznad Korešnice graditi stanove za stotine ili tisuće ljudi: Pogledajte kakva cesta vodi do tamo

 

