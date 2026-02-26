Bačić stiže u Žrnovnicu, najavit će izgradnju 1.140 stanova na padinama Mosora? Kovačević (Šine) održala presicu: "Žrnovnica je nerazvijena"

Projekt Korešnica 2 i najava izgradnje 1140 stanova za priuštivo stanovanje ponovno su u središtu javnosti. Konferencija za medije građanske inicijative Split je naš!, održana na samoj lokaciji, otvorila je stare prijepore o stanogradnji, ulozi države, ali i infrastrukturnim ograničenjima na istočnom dijelu Splita.

Na presici su govorili Marina Kovačević i Mate Buljubašić, koji su pozdravili uključivanje Vlade Republike Hrvatske u projekt, ocjenjujući ga nužnim iskorakom u rješavanju stambenog pitanja.

Govoreći o projektu, Marina Kovačević, inače nedavno smijenjena predsjednica Gradskog kotara Šine, naglasila je da Split već desetljećima bilježi negativne demografske trendove, upozoravajući na kontinuirano iseljavanje i, kako navodi, izostanak sustavne stambene politike.

– Ugodno smo iznenađeni činjenicom da Vlada Republike Hrvatske preuzima stambenu izgradnju za priuštivo stanovanje u Splitu jer gradske vlasti to već godinama sustavno ignoriraju. Ovih 15 hektara državnog zemljišta na Korešnici namijenjenih za stanove za priuštivo stanovanje je jako dobra vijest za sve splitske podstanare – poručila je Kovačević.

Posebno je naglasila da Split, prema njezinim riječima, desetljećima gubi stanovništvo.

– Split je zahvaljujući lokalnim političarima u 30 godina izgubio više od 30.000 stanovnika – ustvrdila je.

"Žrnovčani su odabrali ostati u Splitu"

Osvrnula se potom na infrastrukturu u Žrnovnici.

– Žrnovčani godinama čekaju ozbiljna infrastrukturna ulaganja, a ne projekte koji se svode na kozmetičke zahvate poput pituravanja zidova i murala. Razumijem zabrinutost dijela mještana jer je logično da se pitaju može li postojeća infrastruktura, uključujući školu, izdržati dolazak velikog broja novih stanovnika.

Ti strahovi su legitimni i upravo zato je nužno otvoriti ozbiljan dijalog sa strukom te zabrinutost pretočiti u jasne, konkretne zahtjeve. Pritom ne treba zanemariti činjenicu da je Žrnovnica svih ovih godina ostala u sastavu Splita i da se njezini stanovnici identificiraju kao Splićani. Dok su se Podstrana, Solin, Kaštela i Klis administrativno odvajali, Žrnovnica je ostala – i, nažalost, u tom razdoblju infrastrukturno zaostala.

To nije kritika Žrnovčana, nego kontinuiteta gradskih politika. Mještani nisu krivi što danas s nepovjerenjem gledaju na velike projekte. Nakon dugogodišnjih iskustava s Banovinom, sasvim je razumljivo da se pitaju što novi zahvati znače za njihove ionako ograničene infrastrukturne kapacitete.

Mate Buljubašić podsjetio je na dugu povijest ideje o gradnji stanova na Korešnici, ističući da argument o preskupoj infrastrukturi danas više ne stoji.

– Tada su me uvjeravali da je ovdje skuplja infrastruktura od stana, što bi donekle i stajalo, ali danas to više nije slučaj. Upravo ovdje gdje stojimo proći će i voda i struja i telefon i sve živo. Prema tome, ovdje će i bor imati kanalizaciju, a ne samo stan – rekao je Buljubašić.

Naglasio je i potrebu stvaranja alternative privatnom tržištu nekretnina.

– Ne može jedan grad biti bez alternative… neka postoji nešto što će biti između ove stambene izgradnje i privatne – dodao je.

Jedna od tema koja je izazvala posebnu pozornost odnosi se na sadržaje predviđene UPU-a. Kovačević je upozorila da na Korešnici nije predviđena škola, iako je riječ o naselju koje bi, prema procjenama, privuklo velik broj mladih obitelji.

– Ono što je jako bitno, s obzirom na to da se radi o stanovima za mlade obitelji, jest da za otprilike te tri tisuće, daj Bože, nove djece bude škola na Korešnici. To je nešto što je prvo i osnovno – istaknula je.

Soldić pisala Kovačević: Vaši javni nastupi ne smiju biti u suprotnosti s odlukama tijela VMO Žrnovnica

Na presicu je reagirala dopredsjednica VMO Žrnovnica Tanja Soldić, koja je u opsežnom priopćenju koje je uputila Marini Kovačević upozorila na infrastrukturne i proceduralne aspekte projekta.

U nastavku pročitajte njeno reagiranje:

"Obaviješteni smo da danas imate namjeru sazvati press konferenciju vezano za projekt Korešnica 2, bez saznanja legitimnih predstavnika kotara MO Žrnovnica i pozivom za prisustvovanjem.

Iako poštujemo pravo svih građana i političkih aktera na javni nastup, želimo naglasiti da vijećnik drugog kotara nema mandat niti zakonsku ovlast predstavljati naš kotar niti koristiti njegov prostor za promidžbu ili utjecaj ili projekata s obzirom na to da ste predstavnici kotara Sine, a ne Žrnovnice. Takve aktivnosti mogu dovesti do zabune javnosti, stvaranja dojma u službene podrške kotara ili i manipuliranja građana glede realnog stanja u kotaru, unatoč tomu što ste predstavnici inicijative „Split je naš“.

Vaši javni nastupi ne smiju biti u suprotnosti s odlukama tijela VMO Žrnovnica te suprotni dokumentaciji s kojom raspolažemo.

Vaše djelovanje na posljednjoj konferenciji, s obzirom na to da postoji dokument u kojem se priznaje neuvjetnost ulica (tj. infrastrukture), jest djelovanje suprotno legitimnoj dokumentaciji između Grada i MO Žrnovnica, a što ukazuje na ozbiljna ograničenja prometne infrastrukture i neadekvatne pristupne ceste.

Također, u Gradu je kroz javno savjetovanje priložena dokumentacija u kojoj je 2023., a danas aktualni građevinski uvjeti, upozorio da nisu poštivane smjernice Ocjenjivačkog suda u UP-u, te smo kao MO podnijeli Zahtjev nadležnom Ministarstvu za preispitivanje odluke i stopiranje projekta.

Moramo napomenuti da izjave suprotne dokumentaciji predstavljaju ugrožavanje interesa mjesne samouprave ako se nastupa kao da predstavljaju službeni stav koji nije u domeni akta kotara.

Smatramo da javni nastupi prelaze granice objektivnog informiranja te poprimaju obilježja promotivnog zagovaranja projekta, pri čemu ste zadnji put iznijeli tvrdnje koje nisu u skladu sa službenim podacima o prometnoj uvjetovanosti lokacije.

Podsjećamo kako su raniji javni istupi vezani uz isti projekt izazvali značajnu uznemirenost među stanovnicima Žrnovnice, upravo zbog iznošenja nepotpunih informacija i stvaranja dojma da su ključni infrastrukturni problemi već riješeni, iako za to ne postoje službene potvrde.

Smatramo problematičnim kada javni nastupi poprimaju obilježja promotivnog zagovora projekta, umjesto objektivnog informiranja javnosti o svim relevantnim okolnostima, uključujući sigurnosne i prometne izazove na koje mještani kontinuirano upozoravaju, a o čemu ćemo obavijestiti Grad Split te tražiti reakciju u slučaju da se isto ponovi.

Naglašavamo da građani ne osporavaju razvoj prostora kao takav, već zahtijevaju da se odluke donose na temelju potpunih i točnih informacija, uz poštivanje sigurnosti, prometnih uvjeta i stvarnih kapaciteta postojećeg područja.

Slijedom navedenog Vas pozivamo da odgodite press konferenciju sazvanu dana 26.2.2026. bez prisustva legitimnih predstavnika kotara.

Pozivamo Vas na javnu presicu zajedno s članovima Vijeća i svim građanima Žrnovnice, a o točnom datumu ćete biti obaviješteni pismenim putem. Zajedničkim otvaranjem o stvarnom stanju prometne infrastrukture ćemo doprinijeti transparentnom postupku u kojem će interes lokalne zajednice imati jednaku težinu kao i investicijski planovi", stoji u pismu.

Lolić: Kao prašina u vjetru

Vrlo izravan bio je i komentar predsjednika MO Žrnovnica Marijo Lolić.

„Marina Kovačević i mišljenje njene građanske inicijative o bilo čemu o Žrnovnici bitno je kao prašina u vjetru. I zato molim moje sumještane da se ne uzrujavaju i da joj ne daju na pozornosti jer to je ono što takve ljude hrani.“

Dodao je da Žrnovnica ima legitimno izabrane predstavnike.

„Žrnovnica ima svoje legitimno izabrane predstavnike koji su jedinstveni u obrani interesa svojih mještana.“

Bačić stiže u društvu šefa APN-a

U međuvremenu je potvrđeno da će potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, u društvu državnog tajnika Tonči Glavinić i ravnatelja APN-a Dragan Hristov, obići lokaciju Korešnica.

Najavljen je obilazak područja predviđenog za novu državnu stanogradnju, nakon čega slijede izjave za medije.

Projekt Korešnica 2 tako ostaje jedna od najosjetljivijih urbanističkih tema u Splitu, u kojoj se isprepliću pitanja razvoja grada, infrastrukture, stanovanja i odnosa između gradske vlasti i lokalne zajednice.