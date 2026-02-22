Split želi iznad Korešnice graditi stanove za stotine ili tisuće ljudi: Pogledajte kakva cesta vodi do tamo

Žrnovnica posljednjih desetljeća, tvrde mještani, bilježi kontinuiranu zapostavljenost i teritorijalne gubitke. Novo nezadovoljstvo izazvao je projekt „Korešnica 2“, kojim se na padinama Mosora planira naselje od oko 4000 stanovnika, gotovo jednako koliko danas ima sama Žrnovnica.

Mještani upozoravaju na infrastrukturne probleme – nedostatak mjesta u vrtiću i školi, loše prometnice i opću neuređenost – te smatraju da bi dodatno opterećenje ozbiljno narušilo kvalitetu života. Posebno ističu da je riječ o području pod zaštitom Natura 2000.

Na medijske napise reagirala je dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica Tanja Soldić. Tvrdi da članak nije objavljen uz potpuno utvrđene činjenice te da predstavnici mjesnog odbora nisu kontaktirani. Naglašava da je Grad u postupku javnog savjetovanja potvrdio kako postojeće prometnice nisu adekvatne za veći promet.

Soldić odbacuje prozivke vezane uz gradnju bazena, ističući da je riječ o zakonitom pravu vlasnika, te poručuje da mještani nisu protiv stanova za mlade obitelji, ali jesu protiv „megalomanskog projekta“.

U međuvremenu su nam se javili čitatelji koji su poslali fotografije kako izgleda Korešnica nakon kiše, odnosno u kakvom su stanju ceste u samom centru Žrnovnice, upravo onuda kuda bi u budućnosti morali prolaziti stanovnici planiranog naselja.