Žrnovnica na nogama, traži se obustava gradnje zgrada na padinama Mosora i preispitivanje zakonitosti odluke: "Grad Split je iznio netočne informacije"

Nakon što je posljednjih dana projekt Korešnica 2 izazvao snažne reakcije dijela žrnovničke javnosti, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica Tanja Soldić danas se ponovno oglasila, ovaj put najavljujući konkretne korake prema državnim institucijama.

U objavi koja je izazvala novu pozornost lokalne zajednice Soldić navodi da je Ministarstvu upućen zahtjev za preispitivanje zakonitosti projekta te njegovu obustavu.

„Zbog izrazitog nezadovoljstva koje je kulminiralo ovih dana, proslijeđen je Zahtjev Ministarstvu za preispitivanje zakonitosti projekta Korešnica 2 te obustavom istog“, poručila je.

Sporni navodi o javnom savjetovanju

Poseban naglasak stavila je na, kako tvrdi, netočne informacije objavljene na službenim stranicama Grada Splita.

„Uočili smo da je na stranicama Grada objavljeno kako se kroz javno savjetovanje ‘zamislite’ MO nije očitovao, što je neistinito jer posjedujemo više pismenih tragova s datumima unutar roka“, ističe Soldić.

Dodaje da Mjesni odbor raspolaže dokumentacijom koja, prema njezinim riječima, potvrđuje da su primjedbe dostavljene u predviđenom roku.

„Zatražili smo korekciju kako bi nas se uvažavalo u daljnjim postupcima jer smo se očitovali“, navodi.

Infrastruktura i ceste kao ključni problem

U nastavku se ponovno osvrnula na pitanje prometne infrastrukture, koje je već ranije bilo u središtu rasprave.

Soldić tvrdi da je kroz službenu komunikaciju s Gradom potvrđeno kako postojeće prometnice nisu adekvatne.

„Posjedujemo dostavljeni odgovor kroz Obrazac u kojem nam je potvrđeno da su ceste neuvjetne“, naglašava.

Upravo prometna opterećenost i nedostatak osnovne infrastrukture, podsjetimo, predstavljaju jedan od glavnih argumenata protivnika projekta.

Ekološka mreža i Natura 2000

Značajan dio današnje objave odnosi se na ekološki aspekt planirane gradnje na padinama Mosora.

„Priložili smo Rješenje Ministarstva vezano za lokalitet svega nekoliko metara od POS-a u kojem je jasno specificirano da je lokalitet izuzetno vrijedan za ekološku mrežu te biljna i životinjska staništa“, navodi Soldić.

Posebno problematizira razliku u površini zahvata.

„Odobrilo se jer se bilo zauzelo samo 100 metara kvadratnih. POS bi zauzeo čak 14 hektara iste lokacije pa me zanima što će napisati Ministarstvo, a da ne bude kontradiktorno svom prvotnom Rješenju“, upozorava.

Politička dimenzija projekta

U objavi se dotaknula i političkog konteksta prihvaćanja projekta, spominjući ranije faze postupka.

„Posebno naglašavam papirologiju stranke u čije vrijeme je i prihvaćen prijedlog izgradnje Korešnice 2“, navodi Soldić.

U tom kontekstu spominje današnjeg splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, ističući njegov raniji potpis na dokumentima.

„Navodi se i da je postupano suprotno odluci Ocjenjivačkog suda, što je nečuveno ako projekt kao takav dobije zeleno svjetlo“, poručuje.

Zaključno izražava očekivanje da će se aktualna gradska vlast držati ranije iznesenih stavova.

„Nadam se ako ikad dođe do realizacije projekta da će se Gradonačelnik pridržavati svog potpisa i stavova svoje stranke“, navodi.

Poziv na jedinstvo mještana

Objavu završava porukom usmjerenom prema lokalnoj zajednici.

„Ako ne, sve će ovisiti o tome koliko će Žrnovčani biti složni“, zaključuje Soldić.

Projekt Korešnica 2, koji predviđa izgradnju većeg stambenog naselja na padinama Mosora, tako i dalje ostaje jedna od najosjetljivijih urbanističkih tema na istočnom dijelu Splita, uz očekivanje daljnjih reakcija Grada i nadležnog Ministarstva.