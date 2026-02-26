Lolić: "Predstavnici Mjesnog odbora Žrnovnica nisu pozvani na predstavljanje projekta"

Mario Lolić oglasio se povodom najavljenog dolaska gradonačelnika Ivana Šute i ministra Branka Bačića u Žrnovnicu, gdje bi sutra trebali predstaviti projekt koji, kako navodi, izravno utječe na budućnost tog mjesta.
Lolić tvrdi da su za dolazak gradonačelnika i ministra saznali iz medija te da predstavnici Mjesnog odbora Žrnovnica nisu pozvani na događaj.
"Čisto informativno, iz medija smo saznali da u Žrnovnicu sutra stižu naš gradonačelnik Šuta i ministar Bačić da pričaju i najave neki projekt koji izravno utječe na budućnost Žrnovnice. Predstavnici MO Žrnovnica nisu pozvani. Ovim putem im želim dobrodošlicu i zahvaljujem im na ukazanoj pristojnosti", poručio je Lolić.
Bačić stiže u Žrnovnicu, najavit će izgradnju 1.140 stanova na padinama Mosora? Kovačević (Šine) održala presicu: "Žrnovnica je nerazvijena"
Vrije nakon najave masovne izgradnje na padinama Mosora: "Zašto se forsira gradnja megalomanskog projekta bez škole, dok ni Žrnovnica nema infrastrukturu"