Lolić: "Predstavnici Mjesnog odbora Žrnovnica nisu pozvani na predstavljanje projekta"

Mario Lolić oglasio se povodom najavljenog dolaska gradonačelnika Ivana Šute i ministra Branka Bačića u Žrnovnicu, gdje bi sutra trebali predstaviti projekt koji, kako navodi, izravno utječe na budućnost tog mjesta.

Lolić tvrdi da su za dolazak gradonačelnika i ministra saznali iz medija te da predstavnici Mjesnog odbora Žrnovnica nisu pozvani na događaj.

"Čisto informativno, iz medija smo saznali da u Žrnovnicu sutra stižu naš gradonačelnik Šuta i ministar Bačić da pričaju i najave neki projekt koji izravno utječe na budućnost Žrnovnice. Predstavnici MO Žrnovnica nisu pozvani. Ovim putem im želim dobrodošlicu i zahvaljujem im na ukazanoj pristojnosti", poručio je Lolić.