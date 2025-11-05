Glavni državni odvjetnik o slučaju protjerivanja Srba na Blatinama: 'Za očekivati je da će biti uhićenja, privođenja...'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je u Split stigao radi slučaja napada na Blatinama, isključivo je u Splitu radi tog ekscesa, protjerivanja iz kotarskih prostorija predstavnika srpske manjine i njihovih gostiju iz kulturno-umjetničkog društva iz Novog Sada.

Obrada tog slučaja je bila glavna tema njegovog obraćanja medijima...

- Radimo intenzivno, sad smo imali jedan dobar sastanak s načelnikom Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sa Županijskom državnom odvjetnicom i vršiteljicom dužnosti Općinske državne odvjetnice.

Za sada smatramo da se radi o kaznenom djelu, sumnji na počinjenje kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Provode se dokazne radnje, provode se izvidi, ispituju se ljudi na temelju članka 208.a Zakona o kaznenom postupku. Za očekivati je da će biti privođenja i uhićenja u skorom vremenu. Najvjerojatnije će biti u pitanju kazneno djelo iz članka 323.a Kaznenog zakona RH, dakle nasilničko ponašanje. Ali to je radna verzija, ništa nije službeno. Nakon rezultata provedenih izvida i eventualno nakon istraživanja ćemo biti pametniji, više ćemo znati… - kazao je glavni državni odvjetnik, dodajući kako iako postoje snimke, određeni je ‘problem s identifikacijom tih ljudi, puno njih je bilo zamaskirano, intenzivno se radi na otkrivanju koliko ih njih zapravo tamo bilo’.

Mišljenje o okruglom stolu Jasenovcu

Na pitanje novinara kakvo je njegovo mišljenje o okruglom stolu o Jasenovcu koji je bio organiziran u Saboru RH, Turudić je kratko odgovorio kako je njegovo mišljenje tu nebitno, ali ‘naravno da ne podržava ideje i stavove koji su izrečeni na tom okruglom stolu, a pitanje je da li podliježu kazneno-pravnim sankcijama’.

Za izjavu SDP-ovca Hajdaša Dončića koji je rekao da dolaskom Turudića na čelo DORH-a započinje ustašizacija, glavni državni odvjetnik nije se libio odgovoriti:

-To je jadno, to je bijedno, taj lik zapravo sam sebe legitimira takvim izjavama, on najbolje sam sebe komentira, samo neka nastavi. To je govor ljubavi, empatije, sporazumijevanja.

