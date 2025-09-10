Gastro tražilica i poznati Splićanin doživjeli neugodno iznenađenje u Grčkoj: "Ovo je opanak!"

Nakon tri tisuće prijeđenih kilometara i šest obiđenih država, krajem kolovoza završilo je 14. izdanje Balkan Rallyja u organizaciji BMW Moto Kluba Dalmacija.

Defileom od benzinske postaje na Smokoviku do Pub kluba Plan B u Splitu i velikom bakljadom okončana je motoristička avantura koju će njezini sudionici dugo pamtiti i koja je prvi put imala "gastro" prefiks, zbog činjenice da je u support timu rallyja bio Gastro tražilicom, odnosno Miroslav Mirković, jedan od najvećih gastro blogera u Hrvatskoj i regiji.

Miro je unaprijed dogovorio lokacije na kojima su sudionici rallyja imali ručkove i večere, kušajući nacionalne specijalitete svake države koju su posjetili. Njegov prvi dio objavljen na YouTube ima preko 70.000 pregleda, a tu je opisao sve ono što su sudionici doživjelo u sjevernoj Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji. Pri tome je u svim zemljama bilo više nego uzbudljivo, ali makedonski restorani u Skoplju i Gevgeliji oduševili su i najzahtjevnija nepca:

Jučer je objavljen drugi i posljednji dio s gatro putovanja, a tiče se Grčke, Albanije, juga Crne Gore i hrvatskih Konavala.

Nakon obećavajućeg početka u živopisnom Solunu i uživanja u poznatom gyrosu, dan se neočekivano zakomplicirao na putu prema veličanstvenim Meteorima.

U ovoj epizodi pratimo kako se avantura razvija, što su otkrili u lokalnim restoranima i hotelima, te kako su izazovi i iznenađenja obilježili njihov put. Svakako je jedan od highlighta putovanja bio posjet Meteori i Grčkoj. Njihova ljepota teško se može dočarati riječima, no gastro ponuda na koju su naišli sudionici bila je neugodno iznenađenje.

Više pogledajte u novom nastavku: