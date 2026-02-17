FOTOGALERIJA Ovo su najbolje splitske maske!

Večeras se u Splitu održavaju završne maškare, a centar grada ispunile su šarene maske i dobra atmosfera. Brojni građani izašli su na ulice prerušeni u razne likove, a događanju se pridružio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Središnji dio programa održan je na Prokurativama, gdje su proglašene najbolje maske u nekoliko kategorija. Za najbolju dječju masku proglašen je kazetofon, dok je titulu ekomakse ponijela maska "Čuvari prirode". Nagrada za poruku godine pripala je poruci: "Moramo saditi puno stabala". Za najbolju solo masku izabran je Ghost Rider, a za najbolju grupnu masku proglašeno je pleme Indijanaca. Svi nagrađeni dobili su i prigodne poklone od gradonačelnika.

Članovi nagrađene grupne maske – Indijanci – istaknuli su kako su kostim izrađivali ručno i s puno truda.

"Došli u dućan koji prodaju robu, dali su nam materijal. Pokretači su naši mali, a onda smo mi išli za njima. Išli smo korak po korak. Možda smo četiri noći radili ovu masku. Oduševljen sam što smo prepoznali ove maske koje radimo ručno, puni mi znači ova maska zbog tretmana lica jer sam se opitura", poručili su.

Slično razmišlja i ekipa iza maske Ghost Rider, koja je ove godine odnijela nagradu za najbolju solo masku. Ana, koja stoji iza ideje, naglašava kako se i dalje trude svake godine, ali primjećuje promjene u gradu.

"Svake godine se trudimo, radimo maske, sami ih izrađujemo. Trebalo nam je dva dana za ovo napraviti. Mislim da se ljudi manje mačkaraju, kao da je to manje ove godine nego prošle. Voljela bi da se ne izgubi ova kultura", kazala nam je Ana.

Završne maškare još jednom su pokazale koliko Splićani vole tradiciju i kreativnost, ali i da se dio sudionika nada kako će se običaj maškaravanja u gradu zadržati i u godinama koje dolaze.