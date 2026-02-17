FOTOGALERIJA Na Peškariji je otvorena posebna izložba, posjetite je

Pokladni utorak donosi nam veliku maškaranu povorku, tradicionalnu šentencu i spaljivanje Krnje, uz bogat glazbeni program na više gradskih lokacija. Program je počeo formiranjem povorke ispred HNK u 17 sati, uz glazbenu pratnju benda Promaya, nakon čega su maškare krenule Marmontovom ulicom i Rivom prema Prokurativama.

Središnji dio večeri donosi šentencu, a tradicionalno spaljivanje Krnje održat će se na Gatu sv. Nikole, a zatim koncert Vojka V.

Poseban dio programa čini i otvorenje izložbe nastale na obiteljskoj radionici „Nek dica opituraju svit!”, u kojoj su djeca oslikavala dekoracije za zabavu na Peškariji. Izložba je otvorena u 18.30 sati, a fotografije našeg Igora Jakšića pogledajte u nastavku.