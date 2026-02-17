FOTOGALERIJA Maškare se okupile u centru Splita, pogledajte tko će platit ove godine za sve

Pokladni utorak donosi nam veliku maškaranu povorku, tradicionalnu šentencu i spaljivanje Krnje, uz bogat glazbeni program na više gradskih lokacija. Program je počeo formiranjem povorke ispred HNK u 17 sati, uz glazbenu pratnju benda Promaya, nakon čega su maškare krenule Marmontovom ulicom i Rivom prema Prokurativama.

Na Prokurativama se program nastavlja nastupom benda Sveto Dalmatinski i Novi Normalni, a očekuje nas izbor za najbolje maske i dodjele nagrada. Središnji dio večeri donosi šentencu, a tradicionalno spaljivanje Krnje održat će se na Gatu sv. Nikole.

"Krnje nam poručuje da budemo više u stvarnom svijetu, a manje u digitalnom, da budemo tu jedni za druge, da stvaramo, da budemo kreativni, da manje vremena provodimo u paralelnim stvarnostima, a više u sadašnjem trenutku", kazala nam je Jelena Cikatić iz organizacije.