Prepoznajete li osobu s fotografije?

Večeras se u Splitu održavaju završne maškare, a središte grada ispunile su Splićanke i Splićani koji su izašli pokazati svoje kostime i sudjelovati u završnici ovogodišnjeg karnevalskog slavlja.

Uz šarenu povorku građana pod maskama, organiziran je i prigodni program, nakon kojeg slijedi i zabava. Prema tradiciji, i ove će godine "krnje" platiti za sve svoje grijehe te će na kraju biti – spaljen.

Među brojnim okupljenima i ovaj put je bio i gradonačelnik. Tomislav Šuta pridružio se građanima pod maskama te je odabrao svoju kreaciju za završne maškare, a kako izgleda – pogledajte u nastavku.

Fotogaleriju s događaja donosi naš fotoreporter Igor Jakšić.