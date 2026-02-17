VIDEO Koga bi Splićani "spalili"? Evo odgovora: Pogledajte što su nam rekli pred kamerom

Večeras se u brojnim hrvatskim gradovima održava posljednja večer maškara prije sutrašnje Čiste srijede. Veselo je u mnogim gradovima, pa tako i u Splitu. Večeras će "krnje" platiti za sve grijehe Splićanki i Splićana, a pročitat će se i tradicionalna oporuka.

Mi smo danas pitali Splićanke i Splićane, ali i turiste koga bi oni večeras "spalili" u Splitu.

"Sve iz Vlade, Mesića, Vučića – njih bih zapalio. Puno je kandidata. Zapalio bih novinare. Knjigu iz latinskog…", samo su neki od odgovora Splićanki i Splićana.

I ostali odgovori su vrlo zanimljivi, a što smo doznali, pogledajte u videozapisu.