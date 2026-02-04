FOTO I VIDEO More divlja u Kaštelima. Pogledajte prizore

Olujno jugo danas puše na širem splitskom području, velika je plima, a u Kaštelima se more izlilo na rivu i okolne ulice. Kako smo već pisali, stanje duž donjokaštelanske rive je alarmantno i čitatelji nam šalju videa poplavljene rive i okolnih ulica.

Po riječima mještana još jedna besana noć za sve one koji žive prvi red do mora.

Osim toga, čitatelj nam javlja da je oko 19 sati i 30 minuta riva na području Štafilića, Novog i Starog neprohodna tj. razina mora dolazi do razine automobila.

Pogledajte prizore: