FOTO I VIDEO More divlja u Kaštelima. Pogledajte prizore

Olujno jugo danas puše na širem splitskom području, velika je plima, a u Kaštelima se more izlilo na rivu i okolne ulice. Kako smo već pisali, stanje duž donjokaštelanske rive je alarmantno i čitatelji nam šalju videa poplavljene rive i okolnih ulica.
Po riječima mještana još jedna besana noć za sve one koji žive prvi red do mora.
Osim toga, čitatelj nam javlja da je oko 19 sati i 30 minuta riva na području Štafilića, Novog i Starog neprohodna tj. razina mora dolazi do razine automobila.
Pogledajte prizore:
