Close Menu

FOTO I VIDEO More divlja u Kaštelima. Pogledajte prizore

Olujno jugo

Olujno jugo danas puše na širem splitskom području, velika je plima, a u Kaštelima se more izlilo na rivu i okolne ulice. Kako smo već pisali, stanje duž donjokaštelanske rive je alarmantno i čitatelji nam šalju videa poplavljene rive i okolnih ulica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Po riječima mještana još jedna besana noć za sve one koji žive prvi red do mora.

Osim toga, čitatelj nam javlja da je oko 19 sati i 30 minuta riva na području Štafilića, Novog i Starog neprohodna tj. razina mora dolazi do razine automobila.

Pogledajte prizore:

kastela more plima nn 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Dalmaciju pogodila jedna od najvećih ciklonalnih plima zadnjih desetljeća: More prodrlo do objekata uz splitske plaže, pod morem niži dijelovi Trogira, Hvara, Omiša, Vodica...

VIDEO Besana noć za stanovnike Kaštela: Poplavila riva, voda dolazi do automobila. "Ovakvo stanje je nepodnošljivo. Godinama govorimo o prodiranju mora u naše kuće"

Najjače jugo ove godine: Orkanski udari do 137 km/h. Mještani u poznatoj luci spašavaju svoja plovila...

VELIKA PLIMA Olujno jugo u Kaštelima diže višemetarske valove, poplavljena riva

FOTO I VIDEO Olujno jugo poharalo Split: More se izlilo na Zenti

Olujni vjetar u Splitu nosi ograde i kontejnere: Na Sućidru srušena ograda na Vukovarskoj, građani upozoravaju na opasnost

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1