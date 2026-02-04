FOTO I VIDEO Olujno jugo poharalo Split: More se izlilo na Zenti

Veliko nevrijeme pogodilo je danas Split, a snažni olujni udari juga donijeli su obilnu kišu i nemirno more. Zbog jakog vjetra došlo je i do značajnog podizanja razine mora, pa su pojedine obalne zone bile pod morem.

Posebno dramatični prizori zabilježeni su na Zenti, gdje su valovi udarali o obalu, a more se prelijevalo preko šetnice. Na terenu smo snimili kako je izgledala situacija tijekom najjačih udara nevremena.

Pogledajte što smo zabilježili – sve je zabilježio Siniša Vickov.