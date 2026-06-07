Brazil u velikim problemima: Ancelotti ostao bez važnog igrača nekoliko dana prije SP-a

Brazil je samo nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva 2026. ostao bez važnog igrača.

Wesley Franca, 22-godišnji desni bek Rome, ozlijedio se već na početku prijateljske utakmice protiv Egipta i morao je napustiti teren nakon samo 17 minuta igre, piše tportal.

Mladi Brazilac osjetio je problem s mišićem i odmah je dao do znanja da ne može nastaviti susret. Podigao je ruku prema klupi, nakon čega je izbornik Carlo Ancelotti brzo reagirao i umjesto njega u igru poslao Danila.

Wesley je protiv Egipta započeo svoju osmu utakmicu u dresu Brazila, a sve je upućivalo na to da bi na Svjetskom prvenstvu mogao imati važnu ulogu, pa čak i izboriti mjesto u početnoj postavi.

Ozljeda dolazi u izrazito osjetljivom trenutku za Brazil, koji u završnoj fazi priprema za turnir sada mora čekati dodatne liječničke preglede i procjenu težine problema.