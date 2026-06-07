Koliko su žene sigurne u tramvajima i autobusima? Zagreb pokrenuo veliko istraživanje

Da vožnja javnim prijevozom može biti neugodna, znaju mnoge žene. U Zagrebu je zato pokrenuto istraživanje u kojem putnice dijele svoja iskustva iz tramvaja i autobusa, a sve kako bi se ojačala sigurnost i preveniralo nasilje.

Grad Zagreb - točnije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, u suradnji sa ZET-om - pokrenuo je veliku anketu. Ona je anonimna, a usmjerena je prema iskustvima i stajalištima ponajprije žena, ali i muškaraca, piše HRT.

- Za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, prošle godine u studenom, Grad je već imao jednu akciju, kampanju koju je provodio u vozilima javnog prijevoza ZET-a, koja se upravo ticala uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama, podsjetila je Marina Ivandić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

- Svakako, ZET uključen. Objeručke smo se priključili ovoj akciji, jer cilj je kroz ovu anketu prikupiti čim više podataka, informacija naših cijenjenih putnika, ponajviše naših putnica, rekao je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a.

Želi se dobiti bolji uvid u to koliko često i na koji način žene i djevojke doživljavaju uznemiravanje u javnom prijevozu. Rezultati ankete poslužit će kao osnova za daljnje postupanje - u sinergiji ZET-a, Grada Zagreba i policije.

- Imala sa loše iskustvo, ali dosta davno. Od nekog čovjeka kojeg nikad nisam vidjela do tada u tramvaju, naguravao se na mene, rekla je jedna putnica.

- Mogu reći da sam imala puno iskustva, neugodnih. To su ljudi koji nisu kulturni, nemaju kućni odgoj, većinom muškarci starije dobi... Na nekoj seksualnoj osnovi se većinom bazira, dodala je druga.

- Na primjer, u zadnje dvije godine imamo putem samog mejla zabilježeno osam situacija seksualnog uznemiravanja putnica u javnom prijevozu, tako da imamo jednu proceduru i protokol komunikacije i daljnjeg postupanja, rekao je Zeba.

- Pitamo i punoljetne žene i muškarce i za njihova mišljenja o sigurnosti u javnom prijevozu, kad govorimo prvenstveno o sigurnosti žena i djevojaka, ali onda ih pitamo i za iskustva: ono što su doživjeli, bilo da su vidjeli ili da su to osjetili na svojoj koži, istaknula je Ivandić.

Svi koji žele sudjelovati u ovoj anketi i time pridonijeti sigurnosti u javnom prijevozu - mogu to učiniti preko službenih stranica Grada Zagreba.