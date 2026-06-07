U Splitu se otvara velika izložba o Delmatima, bit će izloženo više od 400 artefakata

U Arheološkom muzeju u Splitu uskoro se otvara jedna od najiščekivanijih izložbi godine pod nazivom „Delmati – između mita i stvarnosti“, koja će posjetiteljima prvi put u ovom opsegu predstaviti priču o narodu po kojem je Dalmacija i dobila ime.

Svečano otvorenje zakazano je za četvrtak, 18. lipnja 2026. u 20:30 sati na adresi Zrinsko-Frankopanska 25, a ulaz na otvorenje bit će slobodan za sve posjetitelje.

Izložba donosi više od 400 artefakata iz hrvatskih i međunarodnih muzeja i institucija, uključujući i predmete koji će javnosti biti prikazani po prvi put. Poseban naglasak stavljen je na nalaze iz nedavnih arheoloških istraživanja u Stobreču, koji dodatno rasvjetljuju povijest Delmata.

Kroz postav posjetitelji će moći upoznati priču o jednom od najdugotrajnijih otpora rimskom osvajanju na ovim prostorima, ali i otkriti važnost rijeke Cetine u životu i kulturi ovog drevnog naroda. Izložba uključuje i monumentalne prostorne instalacije te rekonstrukcije svakodnevnog života Delmata.

Organizatori najavljuju i posebno iznenađenje u muzejskom lapidariju, kao i bogato ilustrirani katalog na više od 300 stranica.

Projekt okuplja brojne institucije iz Hrvatske i regije, među kojima su Ministarstvo kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinska županija te više muzeja i kulturnih ustanova iz Splita, Sinja, Trogira, Šibenika, Kaštela, Imotskog, Livna i Tomislavgrada, kao i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

Izložba „Delmati – između mita i stvarnosti“ donosi novu interpretaciju povijesti i identiteta prostora, a iz Muzeja poručuju kako je riječ o kulturnom događaju koji se ne propušta.