Delmati ponovno dolaze u Split: Arheološki muzej priprema veliku izložbu koja se čeka godinama

Arheološki muzej u Splitu uskoro otvara izložbu posvećenu Delmatima, drevnom narodu koji je obilježio povijest prostora današnje Dalmacije i po kojemu je čitava regija dobila ime. Riječ je o projektu koji se među arheolozima i ljubiteljima povijesti očekuje već dugo vremena, a prema neslužbenim informacijama izložba “Delmati” trebala bi biti otvorena u lipnju.

Prva najava muzeja već je izazvala velik interes javnosti. U nekoliko rečenica i kadrova dalmatinskog krša evociran je svijet naroda koji je stoljećima živio između kamenih uzvisina, planina i utvrđenih gradina, ostavljajući iza sebe brojne tajne koje ni danas nisu do kraja razjašnjene.

Narod koji je Dalmaciji dao ime

Delmati su živjeli na prostoru današnje srednje Dalmacije, Dalmatinske zagore te dijela zapadne Hercegovine i jugozapadne Bosne. Smatra ih se jednim od najvažnijih ilirskih naroda na istočnoj obali Jadrana, a upravo po njima nastao je naziv Dalmacija.

Njihovo najvažnije središte vrlo je vjerojatno bio Delminium, današnji Tomislavgrad, koji antički izvori spominju kao političko i vojno uporište Delmata. Živjeli su u utvrđenim naseljima na uzvisinama, koristeći nepristupačan krški teren kao prirodnu obranu.

Najtvrdokorniji protivnici Rimskog Carstva

Rimljani su upravo s Delmatima vodili neke od najdužih i najtežih ratova na ovim prostorima. Dok su brojni drugi narodi relativno brzo pali pod rimsku vlast, Delmati su desetljećima pružali žestok otpor, koristeći planinski krajolik i gerilski način ratovanja.

Antički izvori opisuju ih kao iznimno ratoboran narod, a o njihovim napadima svjedoči i poznata kamena ploča koja se danas čuva u Arheološkom muzeju u Splitu. Na njoj se navodi kako su se stanovnici grčkog Epetiona, današnjeg Stobreča, žalili svojim saveznicima u Issi i rimskim vlastima zbog napada Delmata.

Upravo takvi povijesni zapisi danas predstavljaju jedan od ključnih izvora za razumijevanje života i sukoba na prostoru antičke Dalmacije.

Batonov ustanak i legendarna rečenica

Posljednji veliki otpor Delmata slomljen je tijekom velikog Batonovog ustanka od 6. do 9. godine poslije Krista, jednog od najopasnijih ustanaka protiv Rimskog Carstva.

Nakon gušenja pobune ostala je zapamćena i legendarna Batonova izjava. Kada su ga Rimljani upitali zašto su se Delmati toliko dugo i uporno opirali, navodno je odgovorio:

“Vi ste krivi jer svojim stadima ne šaljete pse i pastire, nego vukove.”

Ta je rečenica stoljećima ostala simbol odnosa Rimskog Carstva prema pokorenim narodima.

Premijera nalaza iz Stobreča

Posebnu važnost nadolazećoj izložbi daje činjenica da će javnosti prvi put biti predstavljen dio materijala s aktualnog arheološkog nalazišta u Stobreču.

Ondje se, uz antičke ostatke nekadašnjeg Epetiona, istražuju i mnogo stariji, prapovijesni slojevi naselja. Nova otkrića mogla bi dati dodatne odgovore o kontinuitetu života na prostoru Splita i okolice mnogo prije dolaska Rimljana.

Sve upućuje na to da će izložba “Delmati” biti jedan od najvažnijih kulturnih događaja godine u Splitu i rijetka prilika da javnost izbliza upozna narod koji je obilježio identitet čitave Dalmacije, ali iza sebe ostavio i brojna neodgovorena pitanja.