Policija objavila kako je došlo do teške nesreće kod Zadra u kojoj su poginuli mladić i djevojka

Dvije osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na ulazu u Murvicu kod Zadra.

Riječ je 31-godišnjem vozaču motocikla i 27-godišnjoj putnici, piše Dnevnik.

Policija je izvijestila kako se sumnja da je 31-godišnji vozač motocikla zadarskih registarskih oznaka, koji nije koristio kacigu, započeo pretjecati kolonu vozila u smjeru sjevera.

"Tom prilikom brzinu kretanja vozila nije prilagodio uvjetima i stanju ceste, preglednosti, gustoći prometa (kolona vozila) te da bi izbjegao sudar s automobilom kojim je istim smjerom upravljao 50-godišnji hrvatski državljanin te skretao ulijevo, vozač motocikla započinje kočiti uslijed čega motocikl s vozačem i putnicom koja je koristila zaštitnu kacigu, pada na kolnik i udara u automobil, nakon čega se vozač i putnica odvajaju od motocikla", priopćila je zadarska policija.

Oboje su od zadobivenih ozljeda preminuli na mjestu nesreće.

Nad tijelima stradalih bit će provedena obdukcija, a o događaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti koje su dovele do nesreće.

Zbog očevida državna cesta DC-08 kroz Murvicu bila je zatvorena za promet od 15:45 do 19:23 sata, a vozila su preusmjeravana na obilazne pravce.