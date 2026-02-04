Ovaj dalmatinski otočić pogodili su valovi od osam metara. Javio sam se svjetioničar: "Navikli smo..."

Sredozemna ciklona snažno utječe na vremenske prilike u cijeloj Hrvatskoj. Donijela je mjestimice obilnije oborine, u većem dijelu zemlje neuobičajeno visoke temperature zraka, a uz obalu se večeras bilježi i izražena ciklonalna plima.

Već jučer obilne količine kiše zahvatile su sjeverni Jadran, pri čemu je na riječkom području palo više od 100 litara kiše po četvornome metru. U trenutku pisanja članka glavni oborinski val približava se s mora te je zasad zahvatio zapadnu obalu Istre, dok se tijekom večeri i noći očekuju nove, lokalno obilnije oborine.

Zbog dotoka toplog zraka sa sjevera Afrike, oborine su sadržavale i primjese saharskog pijeska, pa je u pojedinim dijelovima zemlje zabilježena takozvana pustinjska kiša.

Dan obilježavaju i izražene temperaturne razlike. U popodnevnim satima temperatura zraka kretala se od svega 2 Celzijeva stupnja na krajnjem sjeverozapadu zemlje do toplih 18 stupnjeva na krajnjem jugu.

Na Jadranu je glavno obilježje vremena snažno jugo, koje je mjestimice jako do olujno, a na otvorenom moru bilježe se i orkanski udari. Orkanski udari zabilježeni su na Mosorskoj zvjezdarnici, na Lastovu te na Palagruži, gdje je najjači udar juga dosegnuo 137 kilometara na sat. S Palagruže stiže i podatak s meteorološko-oceanografske plutače DHMZ-a, smještene osam nautičkih milja od svjetionika, koja je u dva navrata izmjerila valove visine do osam metara.

Kontaktirali smo svjetioničara Vojislava Šaina.

"Za nas ovo nije ništa ekstremno, navikli smo na ovakve uvjete. Zanimljivo, jače udare vjetra javlja naša postaja na svjetioniku u odnosu na vrijednosti koje daje sama plutača. Očekujemo lagano slabljenje vjetra od 20 sati", kazao nam je legendarni svjetioničar.

Ovako je izgledala Palagruža danas kasno poslijepodne:

U isto vrijeme uz obalu i na otocima događa se izražena ciklonalna plima, svakako najveća ove godine i jedna od najvećih posljednjih godina. More se diglo i preko pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara pa su poplavili niži dijelovi obale.

Plima je osobito izražena u Trogiru, s čiovske strane. Izražena plima pogodila je i Split, pa se pod morem našao velik dio obale Bačvice, Firule... Identično je u Kaštelima, Vranjicu, Omišu, Hvaru...

Dodajmo da je aktualna plima tek desetak cenimetara niža izninmno visoke plime koja se dogodila 22.12.2019. Rekordno visoka plima, pak, dogodila se 13.11.2019.