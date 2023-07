FINILA JE ULTRA Čarobni Vis ispratio ovogodišnji Destination ULTRA Europe

Destination ULTRA Europe svoju je zadnju stanicu otplesala na Visu. Uklopljen u sofisticiranost ekskluzivne povijesne utvrde Fort George, mjesta gdje se glazba savršeno povezuje s pogledom koji oduzima dah, sinoćnji je program idealno zaokružio cjelokupni Destination koncept. Brojni posjetitelji uživali su programu RESISTANCE Vis, elegantnom boutique događanju koje je predvodio glazbeni dvojac Solardo. Čarobni zalazak sunca označio je početak događanja, a njegov izlazak kraj još jednog nezaboravnog ULTRA Europe izdanja, sve do nekog novog svitanja.

Viška Destination priča u uvodnom je poglavlju ispisana miksom DJ Jocka, vrlo često nazivanog i hrvatskim DJ “wunderkindom”. Njegova transformacija iz tipičnog techno izvođača i producenta prema drugim žanrovima i puno širim načinima glazbenog djelovanja ostavila je utvrdu bez daha.

Dalje u noć, svojim je zatim setom, posjetitelje poveo Shipe i doslovno zatočio publiku u zidine ove utvrde i u underground glazbeni svijet. Jedan od headlinera viške RESTISTANCE lokacije bio je Maz istaknuvš odmah po početu kako njegova glazba dolazi iz dubine duše, a inspirirana je valovima i raznolikom glazbom kojoj se i sam posvećuje. Ovu bajkovitu noć zaokružio je nastup glazbenih kameleona, dvojca Solardo, koji je dobro odabranim svojim najvećim hitovima, poput I Can't Wait, You Make Me Feel, Move Your Body i Big Talk, učinio Forticu najpoželjnijom party destinacijom.

Plesnim su koracima, nošenima u njegovom ritmu, svi posjetitelji dočekali svitanje zore koje je označilo kraj još jednog ULTRA putovanja, ali i početak nestrpljivog iščekivanja novog jubilarnog izdanja, koje će se održati u srpnju 2024. godine.

Među partnerima festivala bila je Hrvatska turistička zajednica, koja je dala značajan doprinos u pozicioniranju Hrvatske kao jedne od top europskih festivalskih destinacija, te Mastercard®, čije su kartice bile omiljeno sredstvo plaćanja na ULTRA Europe festivalu, a koje je posjetiteljima uz jednostavno, brzo i sigurno plaćanje omogućilo pristup brojnim prednostima korištenja Mastercard kartica.

Donosimo fotogaleriju:

