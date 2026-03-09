Danas kreće vojna obuka: 800 mladih ulazi u vojarne, među njima i 82 žene

U vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi od danas, 9. ožujka kreće vojna obuka za prvih 800 ročnika; njih čak 446 su dragovoljci od kojih je 82 žena, a 354 su oni koji rođeni 2007. godine koji podliježu obvezi služenja vojnog osposobljavanja.

Što ih očekuje?

- Naučiti će osnove vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, prvu pomoć, upravljati naprednim tehnologijama FPV dronovima, obučiti će ih se do razine strijelca, a na 800 ročnika imamo 80 instruktora, dakle 10 ročnika, jedan instruktor, koji će s njima boraviti puna dva mjeseca , pojasnio je potpredsjednik Vlade, ministar obrane Ivan Anušić za HRT.

Kad govorimo o obuci, nema paint balla, KravMaga ima, i ima operativnog upravljanja i učenje na dronovima. Cilj ovog temeljnog vojnog osposobljavanja nije slati vojnike na front niti u rat. To je proces u kojem će ljudi naučiti niz vještina, biti pripremani za život i na kraju krajeva, u mogućim kriznim situacijama, znati djelovati i ponašati se. I ono što je bitno, Oružane snage moraju popunjavati pričuvni sastav, istaknuo je ministar Anušić.

U Ministarstvu obrane su zadovoljni i ponosni izvrsnim odazivom na temeljno vojno osposobljavanje. Zahvaljuju mladima koji su prepoznali koliko je važna i korisna vojna obuka i koji su pokazali da im je stalo do njihove osobne sigurnosti kao i sigurnosti njihove domovine. Prema pisanju HRT-a, nadaju se da će se dio ročnika nakon odsluženog vojnog osposobljavanja odlučiti i za posao u Hrvatskoj vojsci.

- U Kninu i Slunju temeljno vojno osposobljavanje će polaziti 200 ročnika, u Požegi 400 ročnika i ročnica, naime 82 žene bit na obuci u Požegi. Već sada imamo prijavljenih 200 dragovoljaca na uputni rok u svibnju, a prijave i dalje stižu, pohvalio je ministar obrane Anušić.

- Dragovoljci su oni koji nemaju obvezu jer su stariji od 19 godina ali se svakako javljaju i dalje, iako je temeljno vojno osposobljavanje započeto; oni koji su stariji i ne dobivaju te pozive moći će se i dalje prijavljivati.

Žene dragovoljci u prosjeku imaju 24 godina, a muškarci 23 godine; javljaju se ravnomjerno iz cijele Hrvatska, kao što smo ravnomjerno iz cijele Hrvatske pozivali i na služenje.

- Zadovoljni smo i naravno ponosni prvenstveno odličnim rezultatima koji su , moram biti iskren, iznenadili i nas u pozitivnom smislu, zaključio je Anušić.