Prvi ročnici uskoro kreću u vojarne, a ovako razmišljaju mladi koji ulaze u vojnu službu

Za manje od mjesec dana počinje vojna obuka. 9. ožujka prvi će ročnici ući u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi. Odaziv na liječnički pregled za temeljno vojno osposobljavanje je 95 posto, a prolaznost oko 90 posto, izjavio je nedavno potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, piše HRT.

Svakodnevnu rutinu u životu studenta prve godine prometa Matiasa Golubića promijenio je poziv za liječnički pregled za vojsku. Pogotovo kod kuće gdje su mu roditelji, kaže, rekli da će sad napokon naučiti pospremati za sobom.

- Naravno da je tog bilo, onda mi je tata počeo prepričavati kako je njemu bilo i sat i pol slušanja toga kako je namještao krevet. Naravno da je bilo toga, ispričao je.

Poziv u vojsku nije odbio jer 2 mjeseca vojničkog života doživljava kao izazov u kojem želi sudjelovati.

- Ja mislim da barem 90% ljudi koji odu u vojsku naravno da im je zanimljivo pucati iz puške, meni isto. To je najzanimljiviji dio koji mogu naučiti, ali naravno zanima me i ta nova tehnologija, isto vezano uz dronove što ste rekli, to mi je fora, rekao je.

Slično razmišlja i Stipo Hodak koji je lani završio srednju školu i već radi i zarađuje. No, izazovu uniforme i obuke koja je prati nije odolio.

- Zato što volim trenirati, volim biti u nekakvoj disciplini i zato sam odlučio - rekao sam da, poručio je.

25-godišnja džudašica Helena Vuković sama se prijavila. Pred diplomom je iz psihologije, pa u vojsci vidi priliku da na sportskom, a možda i profesionalnom planu postane još jača.

- Tijekom studija sam razmišljala da bih išla u pravcu vojne psihologije. Još nisam o tome odlučila jer mi je prvo sportska karijera primarna, a onda kako će ići dalje ćemo vidjeti, opisala je svoj razlog prijavljivanja.

I u vojsci se za novu generaciju ročnika priprema punom parom. Kako u uvjetima stresa i velikih fizičkih napora voditi mladu vojsku - instruktore podučavaju vrhunski sportaši.

- Sport prvenstveno donosi disciplinu koja je potrebna u teškim trenucima života, ti moraš znati daje to teško, proći će. Imaš svoja pravila, moraš se držati da bi to završilo dobro. I to je ono što te vojska nauči, kazao je Nikolja Vujčić, bivši košarkaški reprezentativac.

Uči vojska i puno više od toga jer se i način ratovanja ubrzano mijenja. Za buduće ročnike pripremaju se instruktori, simulatori, dronovi. Vojnici će učiti o obrambenim i napadačkim akcijama s pomoću vrhunske tehnologije.

- To je još jedno dodatno znanje u tom paketu koji ćemo mi nuditi. Ne samo let nego i neka tehnička i taktička znanja da sačuvaju svoj život jer čovjek nam je na prvom mjestu, pojasnio je desetnik Fabijan Mašina, instruktor Središta za razvoj vođa 'Marko Babić'.

Nije tajna da je temelj svakog vojnog uspjeha kvalitetna logistika pa smo Matiasa s početka priče pitali kakvu gastronomiju očekuje.

- Ne znam kako će to izgledati, inače jako puno jedem i jako volim maminu kuhinju, ali ne znam. Nadam se da kuharice rade jako dobar grah, istaknuo je.

Kakvog je okusa, Matias će doznati 9. ožujka kada bi prema najavama, u vojarne u Slunju, Požegi i Kninu trebala ući prva generacija novih hrvatskih ročnika.