Ignoriranje poziva u vojarnu skupo će se platiti: Evo kakve kazne prijete

U Hrvatskoj se priprema dolazak nove generacije ročnika na obveznu vojnu obuku. Za tjedan dana, u vojarne u Požegi, Slunju i Kninu, stiže prvih 800 mladih ljudi, dok je samo desetak njih izrazilo priziv savjesti i umjesto vojne službe odabralo civilnu.

Obuka traje osam tjedana i uključuje osnovne vojničke vještine, samoobranu te operativno učenje, uključujući upravljanje dronovima. Prednost obuke je i u stjecanju staža, što mladima olakšava zapošljavanje u službama, a ukupna naknada za sudjelovanje iznosi oko 2200 eura, isplaćeno u nekoliko rata.

Cilj je tijekom godine obučiti oko 4000 ročnika, što će državu koštati približno 25 milijuna eura. Zbog velikog interesa, planira se otvaranje dodatnih lokacija kako bi se izbjegla prenapučenost postojećih vojnih centara.

Među novim ročnicima značajan je broj dragovoljaca, čak 82 žene su se odazvale na obuku, iako to nije bila obveza. Dijaspora nije pozvana, a oko 10–15 posto mladih nije prošlo liječnički pregled, dok je manji broj prijavljen zbog neopravdanog izostanka, što podliježe prekršajnim sankcijama.

Obuka ima i dugoročni cilj, popunjavanje pričuvnog sastava Oružanih snaga, koji kronično nedostaje. Samo najbolji ročnici nastavljaju dalje u profesionalnu vojnu karijeru.

