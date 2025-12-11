Otkriveno kako će izgledati vojna obuka od 2026.: Mladi u Splitu imali pravo pitati sve

U srijedu, 10. prosinca 2025., na adresi Obala hrvatskog narodnog preporoda 10/1 u Splitu, održano je javno predavanje i rasprava pod nazivom „Obvezni vojni rok – građanska dužnost i važnost obrambene spremnosti“, u sklopu 2. Tjedna splitske podružnice Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

Događaj su organizirali Svjetski savez mladih Hrvatska – podružnica Split, u suradnji sa Savjetom mladih Splitsko–dalmatinske županije, Udrugom veterana 4. gardijske brigade i Udrugom Tigar 90/91 SDŽ, uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Govornici i glavne poruke

Panel je okupio sljedeće govornike:

Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ministarstva obrane RH

Borislav Lapenda, predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade

Josip Škeva, viši policijski narednik i pripadnik Tigar 90/91 Rakitje, predstavnik Udruge Tigar 90/91 SDŽ

Razgovor je moderirao Josip Lozina i Krešimir Franić, članovi splitske podružnice Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

Gospodin Lapenda govorio je o iskustvu 4. gardijske brigade tijekom Domovinskog rata, vojnoj obuci i služenju vojnog roka. Gospodin Škeva je podijelio iskustva Tigrova u Domovinskom ratu i specijalnoj vojnoj policiji, te mogućnosti različitih jedinica unutar Oružanih snaga za one koji žele nastaviti vojni poziv nakon temeljne obuke.

Gospodin Jušić predstavio je plan temeljne vojne obuke od 2026. godine, upućene pozive mladima, te važnost sustavnog rada s mladim kadrovima unutar obrambenog sustava. Svi govornici naglasili su važnost obrazovanja, razvoja mladih i zajedništva kao ključnih za obrambenu spremnost Republike Hrvatske.

Dijalog s mladima

Nakon uvodnih izlaganja održan je razgovor s publikom, gdje su mladi postavljali pitanja i iznosili stavove o temeljnoj vojnoj obuci, uključujući:

- Povijest Domovinskog rata i ratna iskustva

- Pravo na priziv savjesti, zajamčeno Ustavom

- Ulogu civilne obuke i civilne službe u sustavu obrane

Ova interaktivna rasprava omogućila je mladima iz prve ruke saznati više o obveznom vojnom roku i obrambenoj spremnosti Hrvatske.

„Kao generacija mladih koja nije proživjela Domovinski rat, imamo odgovornost slušati one koji jesu i postavljati pitanja o obrani domovine danas. Ovim predavanjem željeli smo povezati iskustvo branitelja, stručnost Ministarstva obrane i znatiželju mladih u Splitu. Večeras smo napravili važan korak u otvorenom i argumentiranom dijalogu“, poručio je Stipe Lozina, voditelj splitske podružnice Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

U sklopu 2. Tjedna splitske podružnice, u petak, 12. prosinca 2025. u 18:00 sati na istoj lokaciji, održat će se panel-diskusija „Upravljanje migracijama u Europi: sigurnost granica, pravni poredak i integracija“ s doc. dr. sc. Tonćijem Prodanom i dr. sc. Maritom Brčić Kuljiš. Događaj je besplatan i otvoren za javnost.

O Svjetskom savezu mladih Hrvatska

Svjetski savez mladih je međunarodna organizacija koja okuplja više od milijun članova diljem svijeta, s ciljem promicanja ljudskog dostojanstva, kulture života i aktivnog građanstva. U Hrvatskoj djeluje kroz podružnice u Zagrebu, Osijeku i Splitu, gdje provodi edukativne programe, tribine i javne rasprave za mlade.

Organizatori zahvaljuju svim govornicima, moderatorima, Ministarstvu obrane RH te partnerima Savjetu mladih SDŽ, Udruzi veterana 4. gardijske brigade i Udruzi Tigar 90/91 SDŽ na podršci u otvorenom i kvalitetnom dijalogu s mladima o obrambenoj spremnosti i služenju domovini.