Prvo pregled, onda vojska! Evo što moraju proći novi vojni ročnici

Prije vojne obuke, novi ročnici moraju zakoračiti u ordinacije liječnika. Oko tri tisuće mladih koji će sudjelovati u obveznom vojnom roku prvo će proći zdravstvenu i psihološku provjeru. Cilj je utvrditi jesu li sposobni za vojnu obuku. Detalje pregleda pojašnjava Davor Horvat, specijalist medicine rada i sporta koji je dio radne skupine Ministarstva zdravstva:

“Pregled se sastoji od općeg zdravstvenog pregleda, utvrđivanja indeksa tjelesne mase, ispitivanja slušnih i vidnih funkcija, EKG-a, laboratorijskih pregleda. Psihotest? Psihološko testiranje je sastavni dio.”

Pregled traje više od sat vremena, a prvi pozivi ročnicima trebali bi stići kroz mjesec dana. Mladima je često upitno fizičko stanje, posebno zbog modernog načina života, piše RTL.

“Poprilično upitno. Puno ljudi nisu spremni, bave se više igricama nego fizičkim aktivnostima. S jedne strane bi obuka bila dobra, a s druge, u dva mjeseca se neće ništa naučiti o vojnom roku,” kaže Andrej iz Svetog Ivana Zeline.

Psihološko stanje također predstavlja izazov: “Moderni život je puno lakši za mlade, tehnologija nas makne iz stvarnosti. Psihološko stanje će se provjeravati i to je veći izazov za mlade,” dodaje Grgur Butorac iz Zagreba.