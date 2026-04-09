Bertolino: "Najveći problem Poljuda su spojevi krovne konstrukcije, potrebna je detaljna analiza"

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita u Banovini o budućnosti Poljuda govorio je Marko Bertolino iz Udruge građevinskih inženjera. U raspravi je istaknuo kako je prije donošenja bilo kakve konačne odluke nužno precizno utvrditi stvarno stanje stadiona i njegove konstrukcije.

"Pregledali smo stanje i dokumentaciju o Poljudu. Trebalo bi snimiti stanje, snimiti svaki od elemenata te definirati koji su ključni dokumenti, odnosno govorimo i o stanju same dokumentacije. Treba uzeti određeni uzorak i na osnovi toga donijeti zaključak o stvarnom stanju konstrukcije Poljuda. Kroz taj projekt ispitivanja konstrukcije, osim statičkog opterećenja, na temelju dobivenih rezultata moramo utvrditi pravo stanje radi donošenja odluke", kazao je Bertolino te je nadodao:

"Kako je krenula priča o Poljudu, mi smo napravili nekoliko sastanaka. Tema je dosta vruća, pogledali smo stanje i dokumentaciju, ima tu i kontradiktornosti. Naš zaključak je da bi trebalo snimiti stanje, definirati svaki od elemenata i definirati koji su kritični, ali dodatno na sve to uzeti uzorak elemenata, ispitati ga i donijeti zaključak o stanju konstrukcije. Treba napraviti ozbiljni projekt ispitivanja konstrukcije. Osim statičkog opterećenja, mi imamo i dinamičko opterećenje, treba i jedno i drugo ispitati i utvrditi pravo stanje", otkrio je Bertolino.

Ivošević: "Ne treba širiti histeriju"

U raspravu se uključio i nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević, koji je upozorio na, kako je rekao, pretjerano dramatiziranje situacije oko Poljuda.

"Jedini problem koji se spominje jest krovna konstrukcija, a većina struke, fakulteta i vaše udruge smatra da je stanje loše, ali ne i nepopravljivo. Zar doista tvrdimo da se ovako nešto ne može popraviti? Nevjerojatan mi je takav stav. Sve se izvlači iz konteksta, stalno se manipulira i podiže histerija. Mislim da je za vašu struku porazno, kao i za sve nas, da dođemo do takvog zaključka. Dramatično zvuči da propisana sigurnost krovne konstrukcije na Poljudu ne postoji, ali ne mislim da to znači da će se sve srušiti na nas. Neki su parametri odstupili", rekao je Ivošević.

Odgovarajući na Ivoševićeve tvrdnje, Bertolino je naglasio kako treba jasno razlikovati sanaciju od rekonstrukcije te da odluku mora donijeti struka na temelju detaljne analize.

"Moramo razlikovati sanaciju od rekonstrukcije. Potrebno je napraviti određene zahvate na armiranobetonskoj konstrukciji. Dijelovi betonske konstrukcije koji nisu pod opterećenjem sigurno su dobri, ali trebalo bi napraviti detaljnu analizu jer postoje i dijelovi koji nisu bili dobri. Problem mrežaste konstrukcije su spojevi. Što se tiče struke, može se obnoviti, može se srušiti, sve je moguće. No struku se treba poštivati i stručno treba donijeti zaključak", odgovorio je Bertolino.

Govoreći o mogućoj alternativnoj lokaciji na Brodarici, Bertolino je upozorio na prostorna ograničenja.

"Problem s Brodaricom je potencijalno ograničen prostor. Bilo bi dobro prije bilo kakve odluke o Brodarici definirati određene korake, a Grad Split je ograničen prostornim resursima i tu bi trebalo donijeti suvislu odluku", kazao je.

Biškić: "Je li uzrok zapuštanje?"

Vijećnik Marinko Biškić iz stranke Možemo također je otvorio pitanje dugogodišnjeg održavanja stadiona te odgovornosti za njegovo sadašnje stanje.

"Je li uzrok lošeg stanja stadiona njegovo zapuštanje i hoće li onda i novi stadion jednog dana doći na temu rušenja zato što se o njemu nije vodilo računa? Ja sigurno ne bih srušio svoj pogon ako bi mi vjetar odnio krov, nego bih ga sanirao", upitao je Biškić.

"Zapuštenost je krenula još u trenutku izgradnje"

Bertolino je u odgovoru istaknuo kako problemi Poljuda nisu nastali preko noći, nego se gomilaju desetljećima.

"Došlo je do korozije armature, koja vjerojatno nije bila dobro izvedena. Tu armaturu treba do kraja sagledati i provjeriti. Zapuštenost je krenula još u trenutku izgradnje, stadion nikada nije do kraja završen. Govorimo o 50 godina kada govorimo o zapuštenosti. U Splitu su se gradili vrhunski objekti koji na kraju nisu održavani. Utjecaj vremena i godina daje određeni rezultat, ali održavanje je jedan od glavnih problema", naglasio je Bertolino.