Blanka Vlašić u Gradskom vijeću: "Nitko nije spomenuo atletiku, a ovaj klub ima 18 medalja sa svjetskih, europskih i olimpijskih igara"

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita o budućnosti Poljuda govorila je predsjednica Atletskog sportskog kluba Split i proslavljena atletičarka Blanka Vlašić, upozorivši da se u raspravama o budućnosti tog prostora atletika prečesto zanemaruje.

"Stalno slušam gdje će Hajduk, a nitko nije spomenuo atletiku. Čekamo bilo kakav pomak, ovo je klub koji se može dičiti s 18 medalja na svjetskim, europskim i olimpijskim igrama. Uzbuđena sam što je došlo naše vrijeme, 26 godina apeliram na naše rješenje. Atletika je bazični sport. Dvorana koja je dislocirana od stadiona nije najsretnije rješenje", kazala je Vlašić.

Istaknula je kako nije došla propitivati studiju izvodljivosti, nego ju je prihvatila kao polazište za promišljanje budućeg rješenja za atletiku u Splitu.

Podrška obnovi Brodarice

Prema njezinim riječima, ASK Split vidi priliku u rješenju koje bi klubu napokon omogućilo adekvatne uvjete za rad i organizaciju natjecanja.

"Nisam došla propitkivati studiju izvodljivosti, uzela sam je kao činjenice i gledala sam mogućnost da dobijemo atletski stadion od osam staza i da možemo konačno održavati natjecanja. Ukrcali smo se na vlak rješavanja potreba Hajduka, zahvalni i podržavamo opciju da ASK ostane na Brodarici, nisam tu da kažem osobni stav. Po studiji i opcijama, mi stojimo iza opcije da se Brodarica obnovi i da imamo atletski stadion", poručila je Vlašić.

Atletika traži konkretan iskorak

Vlašić je tako s govornice Gradskog vijeća poslala jasnu poruku da se u planiranju budućnosti Poljuda i sportskih sadržaja u Splitu ne smije zaboraviti atletika, sport koji je gradu donio brojne vrhunske rezultate i međunarodna odličja.