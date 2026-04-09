Žustra rasprava Ivoševića i Šute: "Imate afere, prikrivali ste dokumente". Ovaj mu odgovorio: "Kako ste vodili ikakav projekt s ovakvim znanjem"

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita na temu budućnosti Poljuda, iznesen je niz oprečnih stavova o sigurnosti stadiona, mogućnosti njegove sanacije, ali i odgovornosti za informiranje javnosti o stanju konstrukcije. U središtu rasprave bio je prof. emeritus Ante Mihanović, koji je na sjednici održao opsežno predavanje, dok su vijećnici i gradonačelnik otvorili niz pitanja o sadašnjem stanju Poljuda i njegovoj budućnosti.

Pitanje sigurnosti i sanacije stadiona

Srđan Marinić, nezavisni vijećnik s liste Centra, postavio je ključno pitanje: "Je li stadion siguran za korištenje i može li se stadion sanirati?"

Mihanović mu je odgovorio da na pitanje sanacije ne može dati izravan odgovor prije dovršetka potrebnih stručnih postupaka. "Na pitanje sanacije ne odgovaram. Na intetentu će se vrlo jasno vidjeti što se može, a što ne, a ja vam na ovo pitanje na ovaj način ne mogu odgovoriti. Svaka građevina je pouzdana ako je koristite prema pravilima. Vjetar i potresi su bili birani na osnovu 50 godina. Moramo računati o višoj sili, a za nas vrijede pravila koja su bila u onom trenutku kada je stadion napravljen, a sada mogu biti druga pravila", kazao je Mihanović. Dodao je i da će odgovori uskoro biti poznati. "Za 15-ak dana ćete sve znati", rekao je, naglasivši da će sve biti poznato u skorije vrijeme.

Ivošević optužio gradonačelnika za manipulaciju

U raspravu se potom uključio Bojan Ivošević, nezavisni vijećnik s liste Centra, koji je optužio gradonačelnika Tomislava Šutu za manipulaciju informacijama o Poljudu.

"Ovdje imamo situaciju da se iz konteksta izvlači, tvrtka u vašem suvlasništvu je rekla da se ove godine može igrati na Poljudu. Gradonačelnik Šuta danas kaže da recenzija iz 2023. godine govori da je Poljud nesiguran. Danas imamo grubu manipulaciju od strane gradonačelnika Šute, vi ste bili recenzent i niste mogli ništa sakriti i vi ste postupili prema pravilima struke. Gradonačelnik je de facto vas optužio da krijete dokumente. Ovdje je Mihanović koji je bio recenzent o stanju Poljuda. Vi ste angažirani od strane Grada", rekao je Ivošević.

Nastavio je i porukom da ne želi vjerovati da stručna procjena ide u smjeru rušenja stadiona. "Gradonačelnik je rekao da se Poljud treba rušiti, odbijam vjerovati da vi kao stručnjak to mislite, a gradonačelnik je rekao da životi građana nisu sigurni."

Šuta uzvratio: "Ovdje je u pitanju sigurnost i ljudske sudbine"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta odbacio je Ivoševićeve tvrdnje i oštro mu uzvratio, optuživši ga za spin i prikrivanje važnih informacija.

"Bojan Ivošević je majstor spina. Vi ste bili odgovorna osoba, vjerni ste navijač Hajduka, hodali ste po stadionima i pratili ste svaku utakmicu. Bili ste dužni izvijestiti javnost, krili ste taj dokument, taj dokument je i dalje ovdje. Vi ste imali mogućnost izvijestiti javnost, niste i prihvatite odgovornost. Javnosti ste uskratili informacije. Tražim da struka napokon da točno svoje stajalište jer ovo nisu stvari o kojima se može tek tako igrati, ovdje je u pitanju sigurnost i ljudske sudbine. Propustili ste reći javnosti detalje ozbiljnog dokumenta koji je Grad Split platio. Dobro je da se vaš natječaj za sanaciju Poljuda poništio. Sve ovo govori o stvarima kakve ste vi željeli, željeli ste vaš interes, niste gledali interes Grada Splita, Hajduka i građana. Prestanite i dalje manipulirati", rekao je Šuta.

Oštra razmjena optužbi na sjednici

Ivošević mu nije ostao dužan te je uzvratio kritikama na račun njegova upravljanja projektima. "Ja ne mogu vjerovati kako ste vodili ikakav projekt s ovakvim znanjem, ne mogu vjerovati", kazao je Ivošević.

Na to je Šuta odgovorio novim nizom optužbi. "Imate aferu Brodosplit, prikrivali ste dokumente, na tajnim sastancima ste dogovarali tko će raditi konstrukciju, s vašeg maila su pokradeni dokumenti, ne naplaćujete ovrhe od Brodosplita, vi niste relevantan", kazao je Šuta.