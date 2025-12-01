Close Menu

Završena Županijska sjednica, prošao rebalans. Dosta je bilo za ovu godinu

Sjednica je nakon tek nešto više od devet sati raspravljanja okončana

Dosta brzo su zaključene sve točke dnevnog reda Županijske skupštine nakon što je prošao proračun za iduću godinu, uz poneku primjedbu (mahom na činjenicu da se na istoj sjednici odlučuje i o rebalansu i o novom proračunu) izglasan je i rebalans proračuna za 2025. godinu. Standardnih 24 'ZA', bez suzdržanih i uz 14 'PROTIV', dok su pojedinačne stavke iz samog rebalansa još uvjerljivije usvojene.

Slično se nastavilo i do kraja sjednice koja je nakon tek nešto više od devet sati raspravljanja okončana, a tako je i za ovu godinu završeno zasjedanje županijskih vijećnika.

Gle čuda na Županijskoj skupštini: usvojen proračun za iduću godinu komodnom većinom, koliko god se trsili Ivošević i oporba

 

Pročelnica za financije: Proračun je realan, usklađen s pozitivnim projekcijama

Županijska skupština u znaku brojeva: Rebelans proračuna za tekuću, usvaja se i najveći proračun ikad (575 milijuna eura!) za iduću god

