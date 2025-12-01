Završena Županijska sjednica, prošao rebalans. Dosta je bilo za ovu godinu

Dosta brzo su zaključene sve točke dnevnog reda Županijske skupštine nakon što je prošao proračun za iduću godinu, uz poneku primjedbu (mahom na činjenicu da se na istoj sjednici odlučuje i o rebalansu i o novom proračunu) izglasan je i rebalans proračuna za 2025. godinu. Standardnih 24 'ZA', bez suzdržanih i uz 14 'PROTIV', dok su pojedinačne stavke iz samog rebalansa još uvjerljivije usvojene.

Slično se nastavilo i do kraja sjednice koja je nakon tek nešto više od devet sati raspravljanja okončana, a tako je i za ovu godinu završeno zasjedanje županijskih vijećnika.