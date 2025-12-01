Pročelnica za financije: Proračun je realan, usklađen s pozitivnim projekcijama

'Najveći je proračun u povijesti SDŽ', ponosno je krenuo župan Blaženko Boban u pojašnjavanje 4. točke dnevnog reda, a to je proračun za iduću godinu.

-Stavljen je na javno savjetovanje, a veći je za 26,5 posto od prošlog, sa 129 proračunskih korisnika. Povećanje je zbog gospodarske politike Vlade RH i iznimne aktivnosti Županije u raznim projektima. Pored školstva, karakteristika proračuna su izdaci za domove za starije (Dragljani, Aržano, Vrlika...), izdvojilo smo i 7,1 milijun eura za asistente u nastavi, ulažemo u zdravstvo, vatrogastvo,... SDŽ postaje gastro regija u 2027. za to su također potrebna određena sredstva. No, detaljnije o proračunu će govoriti Ante Šošić i pročelnica Marija. - najavio je župan.

Pročelnica po ovlaštenju Upravnog odjela za financije Marija Marušić je elaborirala prijedlog proračuna za 2026. godinu od gotovo 600 milijuna eura, kao i sve stavke dnevnog reda od 'a' do 'm' unutar ove najznačajnije točke dnevnog reda.

'Realno je postavljen proračun, smatram da će se izvršiti. Plan je usklađen s pozitivnim projekcijama HNB-a o povećanju BDP-a i zapošljavanja...' - između ostalog je napomenula Marušić u izlaganju minuticu ili dvije kraćem od 'tri kvarta ure'.

Dobro, sad se čekaju reakcije opozicije. Osim najavljenih amandmana sigurno će biti i kakvih 'zločestih' primjedbi...