Bauk: Desant na opasne kulturne skupine izvršile su paravojne formacije Županije?

Kao i uvijek prije kakve sjednice predstavničkog tijela, iz oporbenih stranaka ispred vijećnice - najavljuju amandmane.

Tako je i danas, kad se održava Županijska skupština na kojoj se odlučuje o financijama, o proračunima. Rebalansu za tekuću i 'pravom' za iduću. Pa su iz Centra, točnije vijećnik Bojan Ivošević, prozvali vladajuće zbog maćehinskog odnosa prema Splićanima. Jer iz Županije ne sufinanciraju udžbenike u Splitu, a u Kaštelima recimo jesu... Prozvao je vlast za 'političku trgovinu između Šute i Bobana kojom računi plaćaju građani Splita koji tako postaju građani drugog reda'.

Milija Baldić Lukšić iz Mosta je pak najavila nekoliko amandmana vezanih za demografsku politiku (smatra da je sramotno da Županija za drugo dijete u Kaštelima daje 80 eura), ali za palijativnu skrb.

-U proračunu je predviđeno 200 tisuća eura za kupnju zemljišta Muzeja žrtava komunizma. Nemamo mi ništa protiv tog muzeja, ali i u trenutku kada po županiji ima toliko zapuštenih terena i objekata u vlasništvu Županije, ne slažemo se s takvom potrošnjom...

Ali dobro, krenulo se onda sa sjednicom, aktualni sat je izmamio za govornicu gotovo sve vijećnike, odnosno prijavilo ih se tek nešto manje od 30 za istup. Valjda neće biti puno replika, jer inače nećemo stići završiti ovu tradicionalnu točku dnevnog reda i zadanom roku.

Arsen Bauk, jedan od rijetkih preostalih (a da nešto 'piza') SDP-ovih tribuna s ovog područja podsjetio je na svoju rezoluciju o povezivanju zračne luke Sv. Jeronim željeznicom, jer je negdje 'zapela' pa se obraća Županiji, a ne HŽ-u jer bi onda znao da će proći rokovi...

Bauk je nešto kasnije također digao temperaturu u amfiteatru.

-Početkom studenog izvršen je desant na opasnu kulturnu skupinu na Blatinama. Nakon početnog nesnalaženja, policija i ostali reagirali su primjereno. A kolega Žaja podržao je desant pa je smijenjen iako je ostao na mjestu NO Cetine... Zato je dožupan Čogelja pokazao nevjerojatno razumijevanje za kolege koje su se našle pod optužbom iz Kaznenog zakona... Iz toga možemo izvući zaključak da su desant izvele paravojne formacije Županije! Pitanje je jeste li obavili pedagoški razgovor s Čogeljom da ipak ne odstupa od državne politike. - završio je Bauk.

Župan Boban je prvo reagirao, a onda 'stao na balun'.

-Tko o čemu, SDP o ideologijama. Najbolje ste jučer mogli vidjeti na pismu koje nije Hrvatski, sa zastavama koje nisu Hrvatske... Tad niste reagirali. Ukinimo državu na Balkanu pa neka bude jedna s petokrakom... Puno manje zlo je to bilo, a nije trebalo, nego ono jučer.

Smirite tenzije, radimo posao za koji su nas građani izabrali.

Došašče je, advent, a naši stari su zvali blago vrijeme...