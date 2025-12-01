Županijska skupština u znaku brojeva: Rebelans proračuna za tekuću, usvaja se i najveći proračun ikad (575 milijuna eura!) za iduću god

Početak prosinca uobičajeno znači i ulazak u najintenzivniji dio političke godine – razdoblje u kojem proračuni postaju glavna tema svih rasprava. Tako je i na 4. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, gdje se na dnevnom redu nalazi relativno malo točaka, što je karakteristično za ovo doba godine. Međutim, brojna slovna podtočkovlja pretvaraju “12 točaka” u čak 40 zasebnih stavki, od kojih su mnoge financijske prirode.

Ključ rasprave ove sjednice svakako je proračun, ali i pripadajući programski dokumenti koji prate rad županijskih odjela u području kulture, sporta, zdravstva i obrazovanja. Kraj godine uvijek nosi složenije i obimnije materijale, a 2025. nije iznimka.

Rebalans proračuna i priprema za 2026. godinu

Ova je sjednica specifična i po tome što se pred vijećnicima našao rebalans tekućeg proračuna, pri čemu se pokazalo da je tijekom godine potrošeno oko 19 milijuna eura više od prvotno planiranog. Uz raspravu o izmjenama za 2025., na dnevnom je redu i donošenje proračuna za 2026. godinu, zajedno s projekcijama za 2027. i 2028., što uobičajeno zahtijeva najviše vremena za raspravu i analizu.

Osim temeljnih financijskih dokumenata, vijećnici će se baviti i prijedlozima odluka o programima javnih potreba – od kulture i sporta do zdravstva i prosvjete. To su dokumenti koji svake godine definiraju raspodjelu sredstava i plan rada brojnih institucija, klubova i ustanova diljem županije.

Politička stabilnost i nikad veći proračun

Kako u Županijskoj skupštini već dulje vrijeme nema disonantnih tonova unutar vladajuće većine predvođene HDZ-om, ne očekuju se značajnije prepreke u donošenju proračuna i pripadajućih odluka. Stabilnost većine gotovo uvijek jamči glatko izglasavanje, pa se isto očekuje i ovoga puta.

Pred vijećnicima je proračun koji u prihodovnoj strani doseže 575 milijuna eura, najveći u povijesti županije. Dokument je iznimno opsežan – na gotovo 1.300 stranica, razumljivo obilatiji od sadašnjeg proračuna koji, čak i s rebalansom, iznosi manje od 500 milijuna eura i obuhvaća nešto manje od tisuću stranica tablica te opisnih objašnjenja prihoda i rashoda.

Bez obzira na skroman broj točaka, pred vijećnicima je obiman posao, a kraj godine ponovno potvrđuje da su financijski dokumenti najvažniji dio političkog kalendara svake županije.