Gle čuda na Županijskoj skupštini: usvojen proračun za iduću godinu komodnom većinom, koliko god se trsili Ivošević i oporba

Nakon poduljeg čitanja (i kvalitetnog, sustavnog odbijanja) amandmana opozicijskih vijećnika i stranaka (prihvaćeno je pet amandmana prijateljskog HGS-a i oporbe, a za ostale amandmane koji nisu bili prihvaćeni ili nije bilo novaca ili je bio neki drugi tehnički problem s njihovim prijedlozima) proračun za 2026. godinu u SDŽ , kao i svi programi javnih potreba prošli su, izglasani komodnom većinom od 26 glasova 'ZA' i 14 glasova 'PROTIV', a ona o braniteljima i sa 30 'ZA'.

Tako se prešlo na iduće dvije točke dnevnog reda, financijski plan za iduću i dvije naredne godine te plan građenja Županijske uprave za ceste. Izvještaj je dao ravnatelj ŽUC-a, Petar Škorić.