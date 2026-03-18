Za šumarske radove na Marjanu planirano 850 tisuća eura

Grad Split objavio je nabavu za izvođenje šumarskih radova pridobivanja drvnih šumskih proizvoda, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama u GJ Marjan-šume Grada Splita. Prema objavljenim podacima, procijenjena vrijednost nabave iznosi 850.000 eura. Riječ je, naime, o redovnom gospodarenju Marjanom za naredne tri godine.

Riječ je o otvorenom postupku za radove, a kao tehnika ugovaranja naveden je okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom, a status postupka je objavljen.

Što je obuhvaćeno troškovnikom

U troškovniku su navedeni sječa i izrada izvaljenih, oštećenih, opasnih i zaraženih stabala uz uspostavu šumskog reda, i to u količini od 2.000 kubičnih metara. Predviđeno je i iveranje u količini od 1.000 kubičnih metara. Popis radova uključuje i uklanjanje opasnih grana sa stabala, odnosno rad na visini, za 300 komada, kao i uklanjanje panjeva i njihovo zbrinjavanje s odvozom na otpad za 50 komada. Planirano je i uklanjanje podrasta i grmlja na površini od 20 hektara.

Troškovnikom je obuhvaćena i sadnja šumskim reprodukcijskim materijalom na 20 hektara te njega pošumljenih područja, odnosno uklanjanje korova i trave oko sadnica, na 10 hektara. U napomeni stoji da u stavku sadnje nije uključena nabava sadnica, jer će ih nabaviti Grad Split.

Rok za dostavu ponuda

Prema objavi, postupak je objavljen 17. ožujka 2026., a otvoren je do 23. ožujka 2026. u 23:59:59. U stavci plana nabave navodi se i da je planirani početak postupka u drugom kvartalu, dok je kao zadnja izmjena upisan datum 16. ožujka 2026.

