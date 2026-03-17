Dorčić otkrila nove detalje o sanaciji na Marjanu: "Uloženi su nadljudski napori da bi se sve ovo realiziralo"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, u sklopu treće točke dnevnog reda, vijećnicima je predstavljena informacija o sanaciji posljedica vjetroloma u Park-šumi Marjan. Izvješće je iznijela zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, istaknuvši da je upravo Marjan pretrpio najteže posljedice nevremena te da je Grad od samog početka nastojao sanaciju provesti stručno i zakonito.

"Najsnažnije posljedice ostavljene su na Park-šumi Marjan"

Dorčić je naglasila kako su posljedice vjetroloma na Marjanu bile najveće u odnosu na druga pogođena područja.

"Najsnažnije posljedice ostavljene su na Park-šumi Marjan. Uložili smo značajne napore, alarmirali smo sve predstavnike u Republici Hrvatskoj kako bi se sanacija provela na najstručniji mogući način", kazala je zamjenica gradonačelnika.

Dodala je kako je odmah po nevremenu proveden hitni sanacijski proces na prometnicama i plažama, a paralelno su pokrenute i stručne aktivnosti potrebne za procjenu razmjera štete.

Dronovi, ortofoto snimke i analiza terena

Prema njezinim riječima, Grad je ugovorio uslugu nadzora, kao i snimanje dronom, koje je završeno 31. srpnja, uz izradu stručne ortofoto snimke. Uz to, poduzete su mjere za uklanjanje opasnosti od potkornjaka.

"Nakon provedene stručne analize i ortofoto snimke, procjena je da je ukupno polomljeno 3900 stabala na području Marjana", rekla je Dorčić.

Osim toga, procijenjeno je da je nastalo oko 1.700 kubičnih metara polomljene drvne mase, pri čemu je naglašeno da dio zahvaćenog područja izlazi izvan granica same Park-šume Marjan.

Problemi u nabavi usporili dio procesa

Tijekom izlaganja Dorčić se osvrnula i na administrativne prepreke koje su usporile dinamiku radova. Istaknula je da je u postupku javne nabave podnesena žalba, no da je nakon toga ponovno izabran obrt koji će raditi na sanaciji.

Unatoč tome, sanacija je nastavljena, a prema podacima koje je iznijela, do 13. ožujka s Marjana je otpremljeno 2947 kubika drvne mase, dok je s područja Bene uklonjeno dodatnih 599 kubika.

"Vatrogasni put se još treba realizirati i otpremati u narednim danima. Službene podatke o ukupnoj količini otpreme moći ćemo dobiti u narednim danima", kazala je.

Iako je velik dio posla već obavljen, dio terena još čeka završetak radova. Dorčić je navela da se trenutačno na području Marjana nalazi oko 30 posto nesanirane drvne mase, ali da taj dio još nije obuhvaćen realiziranim ugovorom te da se još čekaju službeni podaci.

Uz to, dogovoreni su i visinski radovi, a Grad je pokrenuo i postupak ugovaranja šumarskih radova u vrijednosti od oko 800 tisuća eura za razdoblje od tri godine.

Govoreći o kritikama i pitanju pravodobnosti reakcije, zamjenica gradonačelnika poručila je da su sve odluke donesene temeljem stručnih analiza i zakonskih okvira.

"Uloženi su nadljudski napori da bi se sve ovo realiziralo. Nismo mogli znati točne količine, a onda bismo kršili zakon. Nijedan potez nije pokrenut mimo zakona i nepromišljeno", rekla je Dorčić.

Dodala je kako su određena odstupanja bila očekivana zbog same prirode štete na terenu, ali da se nije moglo postupati drukčije.

"Javna nabava ništa ne računa, sve smo radili na temelju analize i programa. Što se tiče revizije programa, bilo bi dobro da smo je napravili prije, ali sada sve nastavljamo raditi gdje smo stali", zaključila je.