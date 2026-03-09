Iz Grada tvrde - pojavile su se dezinformacije: Radovi na Marjanu u tijeku, strojevi su i dalje na terenu

Unatoč dezinformacijama koje su se tijekom vikenda pojavile u javnom prostoru, radovi na Marjanu nastavljaju se prema planu i ugovorenoj dinamici. Strojevi su i dalje na terenu, a aktivnosti se provode u skladu s ugovorom i planom radova, izvijestio je Grad Split tijekom ponedjeljka.

Kako je Grad Split i ranije izvještavao, riječ je o kontinuiranom procesu u kojem se pojedine faze izvode postupno, sukladno stručnim smjernicama i ugovorenim obvezama izvođača.

Radovi su koncentrirani na sjeverni dio Park-šume - uklanjaju se oštećena stabla, uređuje se teren te se kontinuirano odvozi prethodno izvučena drvna masa.

I dalje molimo posjetitelje za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja kako bi se radovi mogli odvijati sigurno i učinkovito, na dobrobit Park-šume Marjan i svih njezinih korisnika.