Pernek upozorio na opasnost od potkornjaka nakon vjetroloma na Marjanu: Ključno je ukloniti materijal što prije

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom točke Prijedlog dopune dnevnog reda: Informacija o sanaciji posljedica vjetroloma u Park-šumi Marjan, vijećnicima se obratio i dr. sc. Milan Pernek, ovlašteni inženjer šumarstva, koji je za potrebe ove točke dao stručno mišljenje o opasnosti gradacije potkornjaka na Marjanu nakon vjetroloma.

"Gotovo udžbenička situacija"

Pernek je kazao kako je stanje koje je zatekao na terenu dva tjedna nakon vjetroloma pokazalo ozbiljan rizik za razvoj potkornjaka. "Na terenu sam bio dva tjedna nakon vjetroloma i ono što sam vidio je klasična, gotovo udžbenička situacija – kada potkornjak ima idealne uvjete za svoju progradaciju. To znači da se može nakupiti tolika količina potkornjaka u određenom području da počne napadati i zdrava stabla, odnosno šumu koja je do tada bila očuvana. Upravo takav scenarij svakako treba izbjeći", rekao je Pernek.

Naglasio je kako je važno da se ta masa ne iznese iz šume tek kasnije, nego pravovremeno, idealno do proljeća, odnosno u što kraćem roku.

"Dobro je što su sada temperature niže, jer to usporava aktivnost potkornjaka – on ne izlazi i nema mogućnost napadati zdrava stabla. No, bez obzira na to, takav scenarij treba spriječiti", upozorio je. Dodao je kako je, prema onome što je vidio i prema informacijama iznesenima na sjednici, dio materijala ostao u šumi, ali da bi taj dio trebao biti saniran odmah nakon prve faze sanacije.

"Kako je navela gospođa dogradonačelnica, taj dio će biti saniran odmah nakon prve faze sanacije. To je izuzetno važno kako bi se uklonila kritična masa potkornjaka", kazao je.

Akcijski plan i feromonske klopke

Pernek smatra da se vremenski još uvijek stoji relativno dobro, no ističe da je ključno nastaviti s radom. Podsjetio je da je akcijski plan donesen, a planirane su i feromonske klopke za praćenje potkornjaka, koje su korištene i prošle godine.

"Zahvaljujući tome, imamo uvid u stanje populacije i moći ćemo pravovremeno reagirati u šumi. Ipak, određene mjere treba dodatno pojačati tamo gdje je to potrebno", zaključio je Pernek.