Voditelj spašavanja hrvatskih planinara: "Tijelo je nađeno 150 metara ispod vrha"

Velika tragedija dogodila se danas u Julijskim Alpama gdje je snježna lavina zatrpala trojicu hrvatskih planinara. Spasioci su kasno poslijepodne pronašli tijelo jednog od njih, dok se za dvojicom i dalje traga. Zbog iznimno opasnih uvjeta, akcija spašavanja je prekinuta i nastavit će se sutra, piše N1info.si.

Kako je došlo do nesreće?

Lavina se pokrenula oko 10 sati ujutro podno Tosca, vrha visokog 2275 metara koji se nalazi u srcu Julijskih Alpa, južno od Triglava. Nesretni planinari bili su dio veće, sedmeročlane skupine Hrvata koja je boravila u Vodnikovom domu na Velem polju. U jednom trenutku, trojica su se odvojila od ostatka grupe i, unatoč lošem vremenu, odlučila nastaviti put.

Prekinuta potraga zbog opasnosti

Tijelo jednog planinara pronađeno je oko 16 sati, duboko zatrpano snijegom.

Voditelj intervencije Miha Arh pojasnio je detalje za N1: "Pretpostavljamo da je lavina ostalu dvojicu planinara odvukla niže niz padinu".

Pronađeni planinar nalazio se oko 150 metara ispod staze prema Toscu. Čim su vremenski uvjeti to dopustili, helikopter slovenske vojske prevezao je tijelo u dolinu.

Potraga za preostalom dvojicom Hrvata za danas je obustavljena zbog opasnih uvjeta i velike mogućnosti pokretanja novih lavina. U akciji je sudjelovalo više od 60 gorskih spašavatelja iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, zajedno sa spasilačkim psima. Rad im je otežavala kiša i snijeg, a isprva ni helikopter nije mogao poletjeti.

"Vrijeme se toliko poboljšalo da je bilo moguće letjeti helikopterom, koji je također puno pomogao", dodao je Arh.

U planinama ostalo zarobljeno više ljudi

Tijekom akcije, spašavatelji su pomogli i dvojici mađarskih državljana, isprativši ih na sigurno u dolinu.

Zbog lošeg vremena, u slovenskim je planinama danas ostalo zarobljeno više planinara koji su sklonište pronašli u planinarskim domovima i bivcima.

Potpredsjednik Gorske službe spašavanja Slovenije (GRZS) Klemen Belhar izjavio je za N1 kako se procjenjuje da je riječ o više od deset osoba.

"Teško je u ovom trenutku znati kakvo je stanje, jer su vjerojatno u planinama ostali zarobljeni i planinari koji nisu zvali niti tražili spašavanje. Svjesni smo da su ostali u planinama i očekujemo da ćemo i sutra provesti nekoliko spašavanja", rekao je Belhar.

Dodao je kako postoji mogućnost da se većina njih uspije samostalno vratiti u dolinu ako se vrijeme poboljša, ali je upozorio i na nove opasnosti. "U ponedjeljak bi se, doduše, zbog jakog vjetra mogla stvoriti neka nova opasnost od lavina, ali s obzirom na očekivano zatopljenje, planinari bi se mogli i sami vratiti u dolinu."

Iz GRZS-a i policijske uprave Kranj uputili su snažan apel svima da narednih dana izbjegavaju odlazak u planine.

Golob i Plenković razgovarali o nesreći

O tragediji hrvatskih planinara razgovarali su slovenski i hrvatski premijeri, Robert Golob i Andrej Plenković. "Izrazio sam sućut obitelji preminulog planinara. Iskreno se nadam da će ostali nestali hrvatski planinari uskoro biti spašeni, naše misli su s njihovim obiteljima", poručio je Golob, zahvalivši pritom svim spasilačkim službama.

Premijer Plenković također se oglasio na društvenoj mreži X, zahvalivši slovenskoj Gorskoj službi spašavanja, policiji i svima uključenima u potragu. Potvrdio je da su resorni ministri u kontaktu sa svojim slovenskim kolegama te da je Hrvatska ponudila pomoć u daljnjoj potrazi, uključujući timove HGSS-a, helikoptere i drugu opremu.