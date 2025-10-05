Tragedija u Julijskim Alpama. Nestala tri Hrvata, jednog našli mrtvog. Evo što novo objavljuju Slovenci

Pod vrhom Tosca u Julijskim Alpama dogodila se teška nesreća u kojoj je lavina zatrpala trojicu hrvatskih državljana. Prema podacima Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), do lavine je došlo tijekom prijepodneva, a na teren su odmah upućene brojne ekipe gorskih spašavatelja. Tijekom zahtjevne akcije spašavanja, spasioci su naišli i na dva mađarska planinara koji su se spuštali s Vodnikovega doma. Dio ekipe se odvojio od glavne skupine i sigurno ih proveo u dolinu, čime je spriječena nova tragedija u teškim zimskim uvjetima.

Spasioci u pripravnosti – više planinara blokirano u planinama

GRZS je priopćila da u pripravnosti ostaje više spasilačkih postaja jer se u planinskim kočama i bivacima nalazi veći broj planinara koji su zbog lošeg vremena prisiljeni čekati poboljšanje uvjeta.

"Imamo informacije o nekoliko skupina koje su zapele u planinskim zaklonima i mogle bi trebati pomoć", poručili su iz Gorske reševalne službe. Zbog neprestane opasnosti od novih lavina i vrlo teških uvjeta na terenu, akcije spašavanja odvijat će se oprezno i u više faza.

Podpredsjednik GRZS-a, Klemen Belhar, izjavio je za 24UR da se među ujetim planinarima nalaze i Slovenci i strani državljani.

"Akcije ćemo nastaviti u ponedjeljak. Planinare ćemo pokušati evakuirati helikopterom ili na neki drugi način. Međutim, moguće je da će neki morati ostati u skloništima još nekoliko dana, dok se vrijeme ne stabilizira i ne bude sigurnije za silazak", rekao je Belhar.

Prema informacijama iz slovenskih medija, spasilačke ekipe su tijekom dana uspjele pronaći tijelo jednog od trojice zatrpanih Hrvata, dok se za preostalom dvojicom još uvijek traga. Potraga je zbog snježnih uvjeta i magle izuzetno otežana.

Lavina koja se srušila pod Toscom bila je snažna i zahvatila šire područje, pa spasioci moraju postupati izuzetno pažljivo zbog mogućnosti novih odrona snijega.

Upozorenje planinarima: Ne krećite u planine

Iz Gorske reševalne zveze Slovenije upozoravaju da su uvjeti u planinama izuzetno opasni. Zbog obilnih padalina i velikih nanosa snijega, opasnost od pokretanja lavina ostaje visoka.

"Posjete planinama u narednim danima snažno odvraćamo. Količina snijega je velika, a vremenske prilike nestabilne", poručili su spasioci i dodali kako je svaki izlazak u visoko gorje trenutačno rizičan i neodgovoran.