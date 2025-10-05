Što se zasad zna o nestalim planinarima u Sloveniji?

Tragičan kraj izleta zadesio je skupinu hrvatskih planinara u slovenskim Julijskim Alpama. Pod vrhom Tosca jutros se pokrenuo snježni plaz koji je zatrpao trojicu planinara – jedan je pronađen mrtav, dok se za dvojicom još uvijek traga. Potraga je privremeno obustavljena zbog izuzetno opasnih uvjeta na terenu. Kako su priopćili iz Policijske uprave Kranj, lavina se pokrenula oko 10 sati ujutro. Na teren su odmah upućeni pripadnici Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, njih više od 70. Akcija spašavanja bila je izrazito zahtjevna zbog pogoršanih vremenskih prilika i velike opasnosti od novih lavina.

"Uspjeli smo se pješice probiti do područja lavine. Nažalost, jednog planinara pronašli smo bez znakova života", potvrdili su iz GRZS-a. Tijelo poginulog hrvatskog državljanina helikopter Slovenske vojske prevezao je u dolinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potraga za dvojicom nestalih nastavlja se u ponedjeljak

Zbog iznimno teških vremenskih i terenskih uvjeta, potraga za preostalom dvojicom planinara obustavljena je do ponedjeljka ujutro. Snijeg je gust, vidljivost slaba, a teren izuzetno opasan za kretanje. Kako doznaje Dalmacija Danas, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) ne raspolaže informacijama o identitetu nestalih ili stradalih, a slovenska će policija o svemu izvijestiti pravovremeno.

Sedmero Hrvata u planinskom domu, trojica nastavila uspon unatoč upozorenjima

Prema podacima slovenske policije, sedam hrvatskih državljana noć je provelo u Vodnikovom domu na Velem polju. Četvero ih je ostalo u skloništu, dok su trojica, unatoč lošem vremenu i upozorenjima, odlučila nastaviti prema vrhu Tosca. Upravo tada ih je zadesila tragedija – golemi snježni plaz koji ih je potpuno zatrpao. Preostali planinari odmah su alarmirali spasilačke službe.

Tragedija je izazvala i reakcije na najvišoj državnoj razini. Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je telefonski sa slovenskim kolegom Robertom Golobom, izrazivši sućut obitelji poginulog planinara te zahvalnost slovenskim službama na brzoj reakciji.

"Preostali hrvatski alpinisti su na sigurnom. Hrvatska je ponudila pomoć u nastavku potrage, uključujući ekipe HGSS-a i helikoptersku podršku", poručio je Plenković na društvenim mrežama. Golob je potvrdio razgovor i dodao: "Naše misli su s obiteljima nestalih planinara. Hvala svim gorskim spašavateljima i službama koje neumorno rade u ovim teškim uvjetima."

Zimski uvjeti u listopadu: planinari upozoreni na oprez

Hladna fronta koja je tijekom noći zahvatila Sloveniju donijela je obilan snijeg i nagli pad temperature. Snježna granica spustila se na oko 800 metara nadmorske visine, a na višim vrhovima izmjereno je i do 25 centimetara novog snijega, piše 24ur.

Slovenska meteorološka služba (ARSO) upozorava da su uvjeti u planinama zimski i vrlo opasni te apelira na planinare da odgode uspon dok se vrijeme ne stabilizira. Tijekom potrage za hrvatskim planinarima, gorski su spašavatelji pronašli i dvojicu državljana Mađarske koji su zbog nevremena zapeli na povratku s Vodnikova doma. U pratnji spašavatelja uspješno su spušteni u dolinu, čime je spriječena nova tragedija u Julijskim Alpama.