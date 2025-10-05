Snježna lavina zatrpala trojicu hrvatskih planinara, jedan pronađen mrtav

Pod vrhom Tosca u Julijskim Alpama u nedjeljno prijepodne dogodila se teška nesreća u kojoj je snježna lavina zatrpala trojicu hrvatskih planinara. Tijekom zahtjevne potrage i spašavanja, gorski su spasioci pronašli tijelo jednog planinara bez znakova života, dok se za dvojicom još uvijek traga. Potraga je privremeno obustavljena zbog izuzetno opasnih vremenskih uvjeta, a nastavak akcije planiran je za ponedjeljak ujutro.

Lavina se pokrenula oko 10 sati ujutro

Prema informacijama Policijske uprave Kranj, lavina se pokrenula oko 10 sati na području planine Tosc. Na teren su odmah upućene sve raspoložive spasilačke snage — gorski spasioci iz postaja GRS Bohinj, Jesenice i Radovljica, kao i vodiči spasilačkih pasa Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). U akciji sudjeluje oko 70 spasilaca koji su se uspjeli probiti do područja lavine unatoč vrlo teškim vremenskim uvjetima. Popodne je područje nadlijetao i vojni helikopter koji je iz zraka pregledavao teren, piše 24ur.

Prema prvim informacijama, sedam hrvatskih planinara noćilo je u Vodnikovom domu na Velem polju. Četvero ih je odlučilo ostati, dok su trojica, unatoč pogoršanju vremena, krenula dalje prema vrhu. Upravo njih je lavina zahvatila i odnijela. Ostali članovi grupe odmah su pozvali pomoć. Slovenski mediji navode da su spasioci tijekom potrage pronašli tijelo jednog planinara, dok se dvojica i dalje vode kao nestali.

Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatila jaka hladna fronta koja je donijela snijeg i naglo snižavanje temperature. Snježna granica spustila se na oko 800 metara nadmorske visine. Prema podacima Agencije za okolje (ARSO), na Kredarici je palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19, na Voglu 17, na Vršiču 14, a na Krvavcu 11 centimetara.

Zbog takvih uvjeta, postoji povećan rizik od novih lavina, zbog čega je akcija spašavanja prekinuta do ponedjeljka ujutro, javlja 24ur.

Više planinara zarobljeno u planinskim skloništima

Slovenska gorska služba zaprimila je dojave i o drugim skupinama planinara koji su zbog vremenskih uvjeta ostali blokirani u planinskim bivacima. Reševalci su tijekom akcije naišli i na dvojicu mađarskih državljana koji su bili na silasku s Vodnikova doma te ih sigurno sproveli prema dolini.