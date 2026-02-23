Vijećnik Direkta kritizirao županijske kriterije za dodjelu novaca: 'Mjere za poduzetnike su malo poduzetničke, malo demografske'

Danas je na redu nova sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a sve detalje možete pratiti na Dalmaciji Danas.

Nakon okrjepe, na žlicu po principu ‘malo, ali ukusno’, vijećnici su nastavili sjednicu, a odmah je krenula rasprava o nekoliko objedinjenih točaka vezanih za poduzetnike, preciznije za potpore poduzetnicima…

Iako su četiri točke dnevnog reda ‘posvećene’ poduzetništvu na koncu usvojene praktički jednoglasno (!), moramo izdvojiti argument Ante Renića (Direkt), inače uspješnog poduzetnika, koji je detektirao određene nejasnoće u mjerama namijenjenim poduzetnicima…

- Nemamo pokazatelje uspješnosti, nemamo rezultate, nemamo parametre koji bi nam pomogli u strateškom planiranju ovih mjera. Potičemo poduzetništvo, super, svi smo za to, ali moramo utvrditi i rezultate tih mjera u koje je uložen popriličan iznos zajedničkih sredstava… - kazao je Renić vezano za točku poticanja izgradnje poduzetničkih zona. Slično je i kod iduće točke, pomoći samim poduzetnicima.

- I kod iduće točke bi trebali pratiti stanje, znati rezultate ulaganja. Nepotrebno i nelogično se čini miješanje poduzetničkih i demografskih mjera i ciljeva, stvara se konfuzija. Recimo, mjere iz jedne točke kažu ‘...ako posluje manje od dvije godine i ima troje djece ne može se javiti...’. Isto tako se ne potiču žene poduzetnice s jedno ili dvoje djece, iako su i one poduzetnice, i njima bi trebalo osigurati nekoga da čuva djecu.

Što je s očevima koji imaju troje ili više djece? Jesu li potpuno isključeni? Uglavnom, ako je mjerama cilj poticanje poduzetništva, onda broj djece ne bi trebao biti kriterij, ali i obrnuto, da se zna kako su to demografske mjere… Smatram da je potrebno pojednostavnit mjere, a kriteriji moraju biti jasno definirani, sa zasebnim programima za poduzetništvo, odnosno demografiju. - zaključio je Ante Renić.

Pokušao omu je odgovoriti župan, makar se zapravo Boban složio s opozicijskim vijećnikom.

- Pratimo unatrag desetak godina, rezultat je da su tvrtke ugasili oko 6,5 posto onih koje smo poticali, tako da je to zanemariva brojka. Što se tiče jasnijeg razdvajanja poduzetništva i demografije, slažem se, ali ‘lancun’ je toliki koliki je, išli smo na to da svi koji zatraže poticaje i mjere da ih dobiju, a onako bi ista suma novca bila raspoređena na puno veći broj poduzetnika… - pravdao je Blaženko Boban ove mjere.