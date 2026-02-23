Danas je na redu nova sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a sve detalje možete pratiti na Dalmaciji Danas.

Ajde dobro, nastavljeno je u pomirljivim tonovima, dapače 6. točka je usvojena – jednoglasno! S 36 glasova svih prisutnih vijećnika, od 47 koliko ukupno ima ovo predstavničko tijelo regionalne samouprave, usvojili su raspoređivanje novca iz proračuna za financiranje rada političkih stranaka.

Nije to sad posebno spektakularno što su se svi složili, to je ionako tehnička stvar, svake godine se odrađuje pa je onda nastavljeno ‘Prijedlogom programa potpore JLS-ovima, tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima’, odnosno ‘Prijedlogom programa poticanja energetske učinkovitosti na području SDŽ’…

Mjere su naišle na podršku (uz određene kritike, odnosno prijedloge korekcija) i cijele opozicije.

Tako je sve usvojeno jednoglasno, uz sporadičnu raspravu, a bliži se i vrijeme pauze, ručkića...