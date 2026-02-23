Bojan Ivošević: Ugovor o koncesiji na Benama MORA se raskinuti, to je zakonska obveza, ne opcija!

Danas se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu održala 6. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske.

-Kako je moguće da koncesionar, tvrtka Nacional d.o.o., već više od sedam godina obavlja gospodarsku djelatnost na Benama bez potvrđenog Plana korištenja, temeljnog dokumenta za legalan rad? Zašto Povjerenstvo za praćenje koncesija još uvijek nije predložilo raskid ugovora? Koncesionar je pravomoćno osuđen za kršenje čak četiri zakona, uključujući rad izvan opsega koncesije, što je najteži oblik kršenja Zakona o koncesijama.’, upozorila je vijećnica Gorana Rosandić (Centar). ‘Pasivnost Županije otvara pitanje vjerodostojnosti sustava upravljanja pomorskim dobrom. Ako se pravila primjenjuju selektivno ili se kršenja ignoriraju unatoč sudskim presudama, tada se ne narušavama samo pravni poredak nego i povjerenje građana u javnu vlast.’ - kaže Rosandić.

Raskid ugovora o koncesiji nije opcija, to je zakonska obveza! - rezolutno se nadovezao na izjave kolegice iz Centra Bojan Ivošević, koji je, nota bene, koju minuticu kasnije kada je službeno krenula 6. Županijska skupština, stao u obranu gradonačelnice Supetra Ivane Marković koju je pak sarkastičnim primjedbama prozvao župan Blaženko Boban…

- Pomorsko dobro koristi se izvan opsega djelatnosti utvrđenih odlukom i ugovorom o koncesiji, za što postoji pravomoćna presuda iz ožujka 2024. što je najteži oblik kršenja Zakona o koncesijama. Jer, na temelju članka 4. stavka 4. županijskog Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području SDŽ nalaže da davatelj koncesije MORA jednostrano raskinuti ugovor ako se pomorsko dobro koristi na način koji nije propisan ugovorom i Pravilnikom… - rezolutan je Ivošević.

Jedno od prvih pitanja na samoj sjednici Županijske skupštine postavila je upravo oko ove teme vijećnica Rosandić iz Centra, dodajući s govornice kako je ‘Društvo Marjan 26. i 28. siječnja ove godine uputilo zahtjeve za jednostrani raskid ugovora o koncesiji za uvalu Bene s društvom Nacional jer koncesionar već više od sedam godina obavlja gospodarsku djeltanost na Benama bez potvrđenog Plana korištenja, koji je temeljni dokument za legalan rad, a Povjerenstvo za praćenje koncesija još uvijek nije predložilo raskid ugovora’.

Odgovor je bio relativno kratak. ‘Imamo Povjerenstvo, a u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom vidjeti ćemo što ćemo napraviti. Činjenica je da se koncesija ne koristi zadnjih devet mjeseci pa bi možda mogli malo ubrzati... - pomalo neodređeno kazala je pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić.