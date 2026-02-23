Evo opet Ivoševića: Što je s kampom Hajduka? Dožupan: Split će dobiti isto novaca kao i Zagreb!

Danas je na redu nova sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a sve detalje možete pratiti na Dalmaciji Danas.

***

Ima još pitanja vijećnik Bojan Ivošević (OK, priznajemo, stavit ćemo ga 'na mute' idućih sat, dva, tri), nakon Bena i problematike s koncesijom, povukao je bivši dogradonačelnik Splita pitanje o svojevrsnom maćehinskom odnosu Županije prema Gradu Splitu, pogotovo po pitanju sportske infrastrukture...

- Ima desetak dana, sve je bilo puno HDZ-ovaca s čestitkama za rođendan, fotki sa šalovima… Pitam ih u Zagrebu, odakle vam para raditi Kranjčeviću, još Maksimir, kažu mi imamo novce i kao županija… Pa di je onda ta Županija kad pričamo o Poljudu, Brodarici, kampu Hajduka… Mi u Splitu kao da nismo dio Županije, kada mislite nešto konkretno napraviti, novce izdvojiti za kamp Hajduka gdje su sada golf tereni kako je obećao ‘dajen tirič’ Šuta, šta konkretno mislite napraviti po tom pitanju?

Odgovorio mu je dožupan Stipe Čogelja.

- Evo kratko. Vijećnik Ivošević kao da ne živi u istom gradu i županiji. Činjenica je da se itekako sprema veliko ulaganje u Split, u suradnji s ministarstvom, Sveučilišne Igre se uskoro održavaju, preko deset milijuna eura u dvoranu Gripe, nove projekte… Grad Split će dobiti jednako novaca koliko i Grad Zagreb za Maksimir, to je više puta potvrđeno iz Vlade RH. Zato ovakvo politikantstvo doista nije potrebno, to je obično maskiranje činjenica. - spomenuo je dožupan i ulaganja u Ulicu Ruđera Boškovića...

- Treba vam VAR, niste odgovorili na moje pitanje. Je li ima išta novo po pitanju kamp Hajduka kako je obećano i hoćete li vi u Županiji financirati stadion kao što Zagreb koji je ujedno i županija financira svoje stadione i klubove? - nastavilo je kratko prepucavanje između Ivoševića i dožupana.

Sve detalje možete pratiti na Dalmaciji Danas. Sjednica je u tijeku...