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Nesreća na A1, vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat

Vozačima se savjetuje dodatan oprez

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, osobito na istoku zemlje, izvijestio je Hrvatski autoklub u 7.25 sati.

Zbog lokalnih pljuskova na pojedinim dionicama moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, što može dodatno otežati uvjete vožnje. Iz HAK-a upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zabilježen je i izvanredni prometni događaj na autocesti A1. Zbog prometne nesreće između čvorova Ravča i Zagvozd, na 448+750 kilometru u smjeru Zagreba, promet se odvija jednim prometnim trakom.

Na toj je dionici uvedeno ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez.

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