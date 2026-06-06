Nesreća na A1, vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, osobito na istoku zemlje, izvijestio je Hrvatski autoklub u 7.25 sati.

Zbog lokalnih pljuskova na pojedinim dionicama moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, što može dodatno otežati uvjete vožnje. Iz HAK-a upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zabilježen je i izvanredni prometni događaj na autocesti A1. Zbog prometne nesreće između čvorova Ravča i Zagvozd, na 448+750 kilometru u smjeru Zagreba, promet se odvija jednim prometnim trakom.

Na toj je dionici uvedeno ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez.